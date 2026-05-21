Colectivos eléctricos en Neuquén: cómo es el mapa del recorrido y en qué horario funcionan

El nuevo servicio busca conectar espacios turísticos y recreativos. Todos los detalles para utilizarlo.

Los anunciados colectivos eléctricos ya son una realidad en Neuquén capital. Este viernes, el intendente Mariano Gaido presentó de manera oficial las nuevas unidades 100% eléctricas que comenzarán a circular por las calles de la capital provincial.

La actividad se realizó en el Paseo de la Costa, en la Isla 132 y marcó un hito en toda la región, además de consolidar a la ciudad dentro del destacado grupo de las Smart Cities de la Argentina.

El servicio, además, está fuertemente ligado al turismo de la ciudad, por lo que las líneas unen puntos estratégicos para los visitantes o aquellos que realizan actividades recreativas en la capital.

Según indicaron desde la Municipalidad, el nuevo servicio urbano se diseñó bajo una lógica estratégica para potenciar el desarrollo local. El recorrido de las unidades de última generación comenzará en Parque Norte y finalizará en la Península Hiroki.

colectivos eléctricos

De este modo, los colectivos eléctricos conformarán la única línea de todo el sistema en recorrer de punta a punta la Avenida Argentina y su continuación, la Avenida Olascoaga, conectando de forma directa los grandes pulmones verdes, recreativos y ambientales que caracterizan a Neuquén.

El mapa de los nuevos recorridos

La Municipalidad difundió el nuevo mapa de los recorridos para los buses eléctricos. El recorrido se iniciará en Parque Norte, en la esquina de las calles Jesús María y San Francisco, continuará por Jesús María y luego por Riavitz hasta la Plaza de las Banderas, donde tomará la Avenida Argentina hacia el sur.

El recorrido continuará por la Avenida Argentina y luego la Avenida Olascoaga hasta tomar la calle Democracia, continuará por Ara San Juan, ya dentro de la isla 132, para seguir luego por la Costanera del Río Limay y llegar hasta la Península Hiroki.

En el sentido inverso, hará el mismo recorrido, aunque transitará por calle Purmamarca en lugar de Democracia, para desembocar en la Avenida Olascoaga y seguir el recorrido hacia el norte.

mapa coles

Desde el gobierno local recordaron que los colectivos eléctricos “no generan gases contaminantes y son sumamente silenciosos, lo que reduce la contaminación sonora y protege la biodiversidad de nuestras reservas naturales“.

De este modo, el nuevo transporte no afectará a aquellos que descanses o realicen actividades recreativas en el Paseo de la Costa.

Las unidades cuentan con piso bajo, aire acondicionado, calefacción, cámaras de seguridad y espacio para 20 personas: son vehículos más pequeños que los que se utilizan para el sistema COLE en el resto de la ciudad.

colectivos eléctricos gaido figueroa

Pese a las diferencias en los coches, los usuarios tendrán los mismos beneficios que en el resto del sistema de transporte COLE.

El costo del pasaje es igual al del resto del sistema, aceptan pago con SUBE y tienen validador para el Boleto Estudiantil. Funcionarán todos los días de 8:00 a 20:00 hs, y se podrán consultar todos los recorridos y horarios en tiempo real desde la App Cole.

El secretario de Transporte, Mauro Espinosa, detalló que los colectivos tienen una capacidad de 10 personas sentadas y 10 personas paradas. Además, resaltó las características novedosas que se suman a la fisonomía de las calles capitalinas.

"Diseñamos recorridos con paradas temáticas que tienen nombres específicos con hechos históricos y culturales. Es importante destacar esto porque no existían en la ciudad de Neuquén", aclaró.