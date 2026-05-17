Turismo en Neuquén: arrancaron los nuevos buses y ya son un éxito

Los modernos colectivos comenzaron a circular recorriendo los lugares más emblemáticos que tiene la capital neuquina, como el Paseo Costero y los sitios históricos.

Los nuevos buses turísticos de la ciudad de Neuquén arrancaron a pleno y ya generan un verdadero boom en el turismo . Las modernas unidades comenzaron a funcionar con una alta demanda y se transformaron en una de las principales atracciones para escuelas, contingentes, adultos mayores y visitantes que recorren la ciudad mediante circuitos guiados.

La incorporación de estos colectivos turísticos fue impulsada por el intendente Mariano Gaido como parte de una política destinada a consolidar a Neuquén capital como un destino turístico en permanente crecimiento.

“Lanzamos un nuevo servicio en Neuquén capital, capital turística. La ciudad necesitaba dar este salto de calidad”, afirmó Gaido cuando presentó las unidades 0 kilómetro equipadas con tecnología de última generación y prestaciones comparables con las de las principales ciudades del mundo.

Recorridos por Neuquén

El éxito de los nuevos buses se refleja en la fuerte participación de vecinos y turistas en los distintos recorridos. Actualmente son utilizados para paseos educativos con instituciones escolares, recorridos de turismo social, visitas recreativas para adultos mayores y contingentes que llegan a la ciudad por congresos, actividades culturales y eventos.

La demanda turística en Neuquén viene creciendo de manera sostenida en los últimos años. Entre 2021 y 2025, la participación en actividades turísticas pasó de 4.476 a 99.470 personas, y las proyecciones para 2026 indican que el crecimiento continuará fuertemente con la incorporación de las nuevas unidades.

“Neuquén dejó de ser una ciudad de paso para transformarse en una ciudad turística”, sostuvo Gaido. “Hoy la ciudad crece también desde el punto de vista turístico con sus ríos, sus parques y sus paseos costeros”, dijo con convicción.

Nuevo Bus Turistico Ciudad Neuquen (5)

Turismo: tecnología, inclusión y calidad internacional

Los buses fueron diseñados especialmente para recorridos turísticos y cuentan con características únicas en el país. Las unidades poseen doble piso, con un sector superior abierto con techo corredizo y otro espacio cerrado, permitiendo realizar paseos durante todo el año y en distintas condiciones climáticas.

Cada colectivo dispone de 45 asientos en la planta alta y 12 en la planta baja, además de un guía turístico que relata en vivo la historia y los principales hitos de la ciudad.

También incorporan audioguías inteligentes en cinco idiomas mediante auriculares individuales, rampas de accesibilidad, espacios adaptados para personas usuarias de sillas de ruedas y cinturones de seguridad en todas las butacas.

“Son colectivos turísticos con cinco idiomas y con una jerarquía de nivel internacional”, destacó el jefe comunal, “Neuquén está dando un salto de calidad que nos llena de orgullo”.

Nuevo Bus Turistico Ciudad Neuquen (2)

Nuevos circuitos para mostrar toda la ciudad

Los nuevos recorridos incluyen sectores estratégicos del este, norte y centro neuquino, ampliando la propuesta turística tradicional de la ciudad.

Entre los puntos destacados aparecen el Polo Científico Tecnológico, el Parque Lineal Bardas Soleadas, el Parque de los Dinosaurios, la Torre Talero, el Mirador de las Bardas y los más de 30 kilómetros de paseos costeros que bordean la capital provincial.

“Queremos mostrar toda la belleza que tiene la ciudad”, expresó Gaido al remarcar la importancia de seguir posicionando a Neuquén como un destino turístico moderno, accesible y con identidad propia.

El intendente remarcó además que el desarrollo turístico forma parte de una estrategia para diversificar la economía local y fortalecer nuevas oportunidades de crecimiento para la ciudad.

“Los neuquinos estamos orgullosos del gas y el petróleo, pero somos mucho más que eso: somos turismo, ciencia y tecnología”, afirmó.

Finalmente, Gaido vinculó este crecimiento con la administración financiera del municipio y aseguró que “tener las cuentas ordenadas, tener superávit y tener pasión por Neuquén se transforma en una nueva economía”.