San Martín de los Andes se prepara para ofrecer lo mejor de la gastronomía

Se viene una nueva edición de “Fuego, humo y sabores”, el festival turístico gastronómico que tendrá a los mejores cocineros de la Patagonia.

El sábado 13 y domingo 14 de junio, de 19 a 23 horas, se llevará a cabo la cuarta edición de “Fuego, humo y sabores”, el festival de turismo y gastronomía de San Martín de los Andes , en los salones de Rincón de Los Andes Mountain Resort.

En el evento se podrá conocer y degustar productos regionales como ahumados, quesos, vinos, gin, vermouth, cerveza artesanal, chocolates, tés, miel, alfajores, dulces, especias, entre otros, de la mano de los propios productores. También habrá catas guiadas, presentaciones y propuestas de maridajes para disfrutar en cada jornada.

La mejor gastronomía

Un punto aparte serán los chefs que cocinarán en vivo en “Fuego, humo y sabores”, muchos de ellos Embajadores de la Gastronomía Neuquina, que compartirán con los presentes sus saberes, platos y recetas elaboradas con productos de nuestra región. Vendrán chefs de Villa la Angostura, Villa Traful, Chos Malal, Trevelin, Junín de los Andes y San Martín de los Andes. Carnes de trucha, ciervo, cordero y una clásica fondeau de queso local serán parte de las diferentes propuestas.

Festival San Martín 3

Entradas para disfrutar del festival

Las entradas, que ya pueden adquirirse en el Full del Automóvil Club Argentino (ACA), sobre Av. Koessler, o vía mensaje privado al Instagram @fuegohumoysabores, incluyen la copa del evento, un sándwich gourmet, el brindis de apertura de la temporada de nieve y la participación en todas las actividades, charlas y degustaciones. El valor de la entrada por día es de $40.000 y los cupos son limitados.

El evento es organizado por Identidad Sur, con el acompañamiento del Municipio de San Martín de los Andes, desde el área de Producción, por NeuquénTur, el ACA, Katava – Royal Prestige y Transportes Imaz, entre otras empresas que se van sumando para acompañar este hermoso festival turístico gastronómico que vuelve a realizarse de cara a una nueva temporada de invierno en esta ciudad.