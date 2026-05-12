El pronóstico del tiempo en Neuquén: las heladas y el frío polar se hace sentir en el Alto Valle

Tras una jornada de cielo cubierto, el pronóstico de la AIC anticipa un marcado descenso térmico con mínimas que llegarán a los 4 grados bajo cero.

El otoño empieza a mostrar su faceta más cruda en Neuquén y el Alto Valle . Tras un martes de nubosidad persistente y atmósfera pesada, el pronóstico para los próximos días anticipa una consolidación de las condiciones típicas de la región: tardes templadas que contrastan con madrugadas gélidas.

Según los datos actualizados de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) , el fenómeno más destacado de la semana será el desplome de la temperatura mínima, que alcanzará registros bajo cero hacia el fin de semana.

Para este miércoles 13 de mayo, se espera una jornada de transición. El cielo pasará de estar cubierto a presentarse mayormente despejado , lo que permitirá que el sol gane protagonismo durante la tarde. La temperatura máxima se ubicará en los 18°C , ofreciendo un clima agradable para realizar actividades al aire libre, mientras que la mínima volverá a tocar los 0°C durante la noche.

El viento, un actor siempre presente en la zona, se mantendrá en calma durante gran parte del día con ráfagas que apenas alcanzarán los 9 km/h, aunque hacia el cierre de la jornada podrían incrementarse hasta los 29 km/h.

SFP Clima frio calor invierno otoño nubes (5) Sebastián Fariña Petersen

Frío extremo: el impacto de las heladas

El dato que se destaca es el pronóstico para el viernes 16 y sábado 17. El ingreso de una masa de aire más frío provocará que el termómetro caiga de forma estrepitosa durante las noches y madrugadas.

Para el viernes, se espera una mínima de -4°C, una de las más bajas en lo que va del mes. El sábado repetirá la tendencia con otros -4°C de mínima, consolidando un fin de semana que arrancará con heladas fuertes en las zonas rurales y periféricas de la capital neuquina.

Alerta por ráfagas de viento

Si bien las temperaturas acaparan la atención, el viento también tendrá su momento de protagonismo. Según la AIC, el viernes por la tarde se espera un aumento en la intensidad de las ráfagas, que podrían alcanzar los 43 km/h.

SFP Clima frio calor invierno otoño nubes (1) Sebastián Fariña Petersen

Esta condición, sumada al descenso de la temperatura máxima (que apenas llegará a los 11°C ese día), generará una baja sensación térmica en toda la zona de meseta y valles.

Tendencia para el fin de semana

Hacia el domingo, las condiciones tienden a estabilizarse levemente en cuanto al viento, con ráfagas que bajarán a los 17 km/h, aunque el frío persistirá. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que garantiza tardes con buena radiación solar pero que no alcanzarán a compensar el frío residual de las mañanas.

Desde los organismos oficiales recomiendan a los conductores circular con precaución durante las primeras horas del día debido a la posible formación de escarcha en sectores de sombra sobre la calzada, especialmente en rutas que conectan a Neuquén con la zona de la Meseta y el interior provincial.