Misterio en una isla: el hallazgo inesperado que sorprendió a científicos

El reciente hallazgo de la comunidad científica demuestra que aún en 2026 quedan rincones del planeta por descubrir.

En plena era de satélites, radares y sistemas de mapeo avanzados, un hallazgo inesperado volvió a sacudir a la comunidad científica: una isla sin nombre logró pasar inadvertida hasta ahora y no figura en los registros oficiales.

El descubrimiento, tan insólito como reciente, reabre una pregunta que parecía saldada: cómo es posible que en 2026 aún existan territorios sin identificar en el planeta .

Mientras navegaban en "condiciones meteorológicas adversas" cerca de la Antártida, 93 científicos a bordo del Polarstern intentaron escapar. Pero los expertos no esperaban descubrir una isla que nunca antes había sido cartografiada.

La sorprendente noticia fue anunciada en un comunicado de prensa del Instituto Alfred Wegener (AWI). La isla se encuentra en el mar de Weddell. Sin embargo, esta zona marina fue clasificada como de "riesgos desconocidos para la navegación" en los estudios realizados por los investigadores.

Embed FLASH - Une île inconnue découverte en Antarctique



Des chercheurs ont identifié une nouvelle île en mer de Weddell, jusque-là confondue avec un iceberg.



Une découverte rare, possiblement liée à la fonte des glaces.



Source : HuffPost / Science & Vie pic.twitter.com/3cDSM8qhVw — La Breve Actu (@LaBreveActu) April 16, 2026

Inicialmente, divisaron algo que emergía del agua, pero la isla parecía un iceberg, aunque muy sucio. Luego, al acercarse, se dieron cuenta de que no era hielo, sino roca, como explicó Simon Dreutter, especialista en cartografía submarina del Instituto.

La tripulación del rompehielos, intrigada, decidió, no obstante, acercarse con cautela: "Los navegantes en el puente maniobraron el Polarstern con cuidado hacia la isla, manteniendo siempre una profundidad de al menos 50 metros por debajo de la quilla. Esto permitió al rompehielos acercarse a 150 metros, rodearla y sondear el lecho marino".

Cómo es la nueva isla

Esta isla, que aún no tiene nombre oficial, mide 130 metros de largo por 50 metros de ancho. Se eleva 16 metros sobre el nivel del mar. Y no hay absolutamente nada en esta roca. Y con razón: dista mucho de ser una isla paradisíaca con una playa de arena fina. Al contrario, es una gran roca azotada por ráfagas de viento en el corazón de las gélidas aguas de la Antártida.

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Tempête impressionnante depuis un navire brise-glace dans la mer de Weddell, #Antarctique.

#SevereWeather pic.twitter.com/Wkl48fJyJY — Meteored | tameteo (@MeteoredFR) January 14, 2025

Para el ciudadano común, este hecho despierta poco interés. Sin embargo, es de gran importancia para la comunidad científica y la navegación. De hecho, esta isla, perdida en medio del mar de Weddell, podría haber causado graves daños al Polarstern y a su tripulación. Una isla inexplorada representa un peligro real para los barcos, incluso para los rompehielos.

A continuación, es necesario nombrar esta isla. Una vez nombrada, podrá incluirse en mapas internacionales y bases de datos. La tripulación del Polarstern y el Dr. Boris Dorschel-Herr, jefe de batimetría (el estudio de la topografía de las profundidades marinas) del AWI, ya han descubierto dos montañas submarinas.

Estos descubrimientos se remontan a 2014, cuando el equipo logró cartografiar estas montañas submarinas en las cartas náuticas del Atlántico Sur y el Mar de Weddell. Sabemos que el océano aún no ha revelado todos sus secretos. Sin embargo, resulta sorprendente que en 2026, a pesar de la tecnología de vanguardia, ¡todavía haya cosas por descubrir en la Tierra!