Le apuntaron con un arma y le robaron la moto: sospechan de una temida banda delictiva

Un nuevo robo violento volvió a generar preocupación en Centenario y puso otra vez bajo sospecha a la denominada “banda de las Tornado”, un grupo de delincuentes que se moviliza en motos tipo enduro robadas y que estaría vinculado a distintos asaltos ocurridos en la región durante los últimos meses.

El hecho ocurrió durante la noche de este lunes en la zona de calle Leopoldo Lugones y Peatonal 13, en el barrio Los Pioneros. Allí, un joven de 19 años se encontraba conversando con una amiga cuando fue sorprendido por dos hombres que llegaron a bordo de una moto Honda Tornado color gris.

Según trascendió, ambos delincuentes llevaban casco y uno de ellos sacó un arma de fuego con la que amenazó directamente al muchacho para obligarlo a entregar su motocicleta, una Honda Titan CG roja . Todo ocurrió en pocos segundos y las víctimas decidieron no resistirse para evitar que la situación pasara a mayores.

Además de la moto, los asaltantes también se llevaron un casco color blanco, azul y negro. Tras concretar el robo, escaparon rápidamente en ambos vehículos y desaparecieron de la zona antes de que llegara la Policía.

comisaria 52 centenario

Vecinos del sector alertaron de inmediato a personal de la Comisaría 52 y un móvil policial acudió pocos minutos después para entrevistar a la víctima y comenzar con las primeras tareas investigativas. La motocicleta sustraída tiene patente KYF 265 y hasta el momento no había sido recuperado.

La Banda de las tornado, la principal sospechosa

Fuentes ligadas a la investigación indicaron que se trabajaba en el relevamiento de cámaras de seguridad cercanas para intentar reconstruir el recorrido que realizaron los delincuentes después del robo. Una de las hipótesis apunta a que escaparon hacia Ruta 7, luego de que un automovilista asegurara haber visto una moto de similares características circulando a gran velocidad por ese sector.

Sin embargo, los investigadores tampoco descartaban que los sospechosos hayan huido por la zona de mesetas, un trayecto utilizado en otros robos similares atribuidos a esta banda. Ese tipo de caminos suele ser elegido por delincuentes que se movilizan en motos enduro debido a la facilidad para perderse rápidamente y evitar controles policiales.

SFP Movil Policial Policia Centenario comisaria (2) Sebastián Fariña Petersen

Cómo se realizan los robos de motos

En Centenario y Neuquén capital crece la preocupación por este tipo de hechos protagonizados por grupos que utilizan motos Tornado, muchas veces robadas, para cometer asaltos rápidos y violentos. La modalidad suele repetirse: actúan de noche, se mueven en parejas, usan cascos para dificultar la identificación y apuntan especialmente a motociclistas.

Vecinos de distintos barrios ya habían advertido en otras oportunidades sobre la circulación sospechosa de motos enduro durante horarios nocturnos. Incluso, en algunos sectores aseguran que los robos bajo esta modalidad se volvieron cada vez más frecuentes y que los delincuentes aprovechan calles poco transitadas para sorprender a sus víctimas.

La investigación continúa para intentar identificar a los autores y establecer si efectivamente se trata del mismo grupo que viene siendo señalado en otros episodios similares registrados en distintas ciudades de la región.