Lo pararon en pleno centro de Neuquén y descubrieron que tenía pedido de captura por un homicidio

El hombre intentó ocultar su identidad dando distintos nombres y DNI. Finalmente, la Policía confirmó que era buscado por la Justicia de Buenos Aires por homicidio.

Un operativo de rutina realizado durante la madrugada de este lunes en la ciudad de Neuquén terminó con la demora de un hombre que era buscado por la Justicia de la provincia de Buenos Aires en una causa por presunto homicidio .

El procedimiento ocurrió alrededor de las 2:14 en la esquina de Belgrano y Combate San Lorenzo, cuando efectivos de la Comisaría Tercera realizaban patrullajes preventivos por la zona. En ese momento observaron a dos hombres que, al notar la presencia del móvil policial, comenzaron a caminar más rápido, una actitud que llamó la atención de los uniformados.

Ante esa situación, los policías decidieron identificarlos. El primero de los hombres, de 25 años, brindó sus datos personales y, tras la verificación correspondiente, se confirmó que no tenía ningún inconveniente judicial.

La situación fue distinta con el segundo hombre. Según informaron fuentes policiales, el sujeto comenzó a dar diferentes nombres y números de documento. Algunos de esos datos no existían y otros pertenecían a terceras personas, lo que aumentó las sospechas de los efectivos.

Comisaría 3 - Comisaria Tercera

Los uniformados continuaron con las averiguaciones y realizaron distintas consultas al Centro de Análisis Policial para tratar de establecer quién era realmente el hombre. Después de varios minutos lograron confirmar su verdadera identidad y comprobaron que sobre él pesaba un pedido de captura y detención vigente solicitado desde la provincia de Buenos Aires.

De acuerdo con la información oficial, el requerimiento había sido emitido por el Ministerio Público Fiscal y el Juzgado de Garantías N° 2 del Departamento Judicial Mercedes, en el marco de una causa por presunto homicidio. Una vez confirmada la medida judicial, el hombre fue trasladado a la Comisaría Tercera de Neuquén, donde quedó demorado mientras se realizaron las actuaciones correspondientes y se avanzó con las comunicaciones judiciales de rigor.

Fuentes policiales indicaron además que el procedimiento se desarrolló sin incidentes y destacaron la importancia de los patrullajes preventivos que se realizan durante la madrugada en distintos sectores de la ciudad. La investigación ahora continuará con la intervención de la Justicia para definir los pasos a seguir respecto al traslado del detenido hacia la provincia que lo requería.

sirena policia patrullero

Otro caso: cayó un prófugo con pedido de captura tras un robo en una vivienda

Un violento robo en un domicilio del sur de la provincia de Neuquén terminó con cuatro hombres detenidos, entre ellos un prófugo con pedido de captura vigente.

El rápido operativo de la Policía permitió identificar a los sospechosos pocas horas después del hecho. El episodio se registró durante la mañana del pasado martes en una vivienda ubicada sobre la calle Cerro Inacayal en la localidad de Villa La Angostura cuando dos delincuentes con el rostro cubierto ingresaron a una vivienda.

Una vez en el interior del domicilio, los ladrones realizaron amenazas verbales y redujeron a la dueña, una mujer mayor de edad. De acuerdo a la información brindada por la Policía de la provincia de Neuquén, los autores del hecho sustrajeron diversos elementos de valor, entre ellos un televisor tipo Smart, una tablet y un teléfono celular.

ladron profugo villa la angostura

La víctima realizó la denuncia en la Comisaría 28° de la localidad cordillerana y rápidamente el personal inició tareas investigativas que permitieron avanzar en la identificación de los presuntos responsables. Como resultado, cuatro hombres mayores de edad fueron aprehendidos en el marco de la causa.

Durante las averiguaciones, los efectivos constataron que uno de los sospechosos registraba un pedido de captura vigente por presunto hurto simple, lo que derivó en su detención inmediata. En ese contexto, intervino la fiscal Soledad Rangone, quien dispuso que el sujeto quede detenido por orden del juez de Garantías, Luis Sebastián Giorgetti.

El acusado permanecerá alojado en la dependencia policial hasta la audiencia de formulación de cargos, que se realizará de manera virtual en las próximas horas. En paralelo, la investigación continúa para determinar el grado de participación de los otros tres aprehendidos y esclarecer completamente la mecánica del robo.