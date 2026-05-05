Cayó un prófugo con pedido de captura tras un robo en una vivienda

El hecho ocurrió este martes en una vivienda de la provincia. Intervino personal policial de la Comisaría 28°.

Un violento robo en un domicilio del sur de la provincia de Neuquén terminó con cuatro hombres detenidos , entre ellos un prófugo con pedido de captura vigente .

El rápido operativo de la Policía permitió identificar a los sospechosos pocas horas después del hecho.

El episodio se registró durante la mañana de este martes en una vivienda ubicada sobre la calle Cerro Inacayal en la localidad de Villa La Angostura cuando dos delincuentes con el rostro cubierto ingresaron a una vivienda.

Una vez en el interior del domicilio, los ladrones realizaron amenazas verbales y redujeron a la dueña, una mujer mayor de edad.

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Un rápido operativo policial

De acuerdo a la información brindada por la Policía de la provincia de Neuquén, los autores del hecho sustrajeron diversos elementos de valor, entre ellos un televisor tipo Smart, una tablet y un teléfono celular.

La víctima realizó la denuncia en la Comisaría 28° de la localidad cordillerana y rápidamente el personal inició tareas investigativas que permitieron avanzar en la identificación de los presuntos responsables.

Como resultado, cuatro hombres mayores de edad fueron aprehendidos en el marco de la causa.

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Uno de los detenidos era prófugo

Durante las averiguaciones, los efectivos constataron que uno de los sospechosos registraba un pedido de captura vigente por presunto hurto simple, lo que derivó en su detención inmediata.

En ese contexto, intervino la fiscal Soledad Rangone, quien dispuso que el sujeto quede detenido por orden del juez de Garantías, Luis Sebastián Giorgetti.

El acusado permanecerá alojado en la dependencia policial hasta la audiencia de formulación de cargos, que se realizará de manera virtual en las próximas horas.

En paralelo, la investigación continúa para determinar el grado de participación de los otros tres aprehendidos y esclarecer completamente la mecánica del robo.