Un proyecto de ley propone que el Estado neuquino ayude a jóvenes sin familia

Se presentó en la Legislatura y está enfocado en garantizar un acompañamiento en educación y salud desde la adolescencia.

Un proyecto de ley, presentado en la Legislatura de Neuquén , propone la creación del Programa Provincial de Acompañamiento a la Vida Autónoma (PRAVIA), con el fin de garantizar una ayuda integral para adolescentes y jóvenes sin cuidados parentales en su transición hacia la vida independiente.

La iniciativa, autoría del diputado del Movimiento Popular Neuquino (MPN), Claudio Domínguez , establece un marco jurídico provincial que complementa las políticas nacionales vigentes y apunta a dar una respuesta sostenida a una problemática estructural: jóvenes que egresan de dispositivos de cuidado sin contar con herramientas suficientes para construir un proyecto de vida autónomo.

“Muchos jóvenes salen del sistema sin red, sin acompañamiento y sin oportunidades reales. Este proyecto busca que el Estado esté presente en ese momento clave”, señaló Domínguez.

claudio dominguez.jpg El proyecto es del diputado Claudio Domínguez (MPN).

¿A quién alcanzaría?

El proyecto fija un acompañamiento desde los 13 hasta los 25 años, con una etapa obligatoria hasta la mayoría de edad y una continuidad voluntaria posterior, respetando la autonomía de cada joven.

“El Estado no puede limitar su intervención al alojamiento transitorio. Tiene que garantizar herramientas concretas para que cada joven pueda construir su propio proyecto de vida”, indicó el legislador.

Uno de los ejes centrales es la implementación de un Plan Individual de Transición a la Vida Autónoma (PITVA), que permitirá un seguimiento individualizado de cada beneficiario, contemplando su trayectoria educativa, formación laboral, salud integral, redes de apoyo y autonomía habitacional.

educacion generica Se busca que el Estado les garantice, entre otras cosas, Salud y Educación.

Lo que el Estado garantizaría

El proyecto establece que la incorporación al programa debe iniciarse de oficio desde los 13 años, reforzando la responsabilidad activa del Estado en el acompañamiento. Domínguez explicó que “el acompañamiento tiene que ser individualizado” ya que, según su criterio, “no todos los jóvenes parten del mismo lugar ni necesitan lo mismo”.

La iniciativa también define un conjunto de prestaciones que el Estado provincial deberá garantizar, entre ellas el acceso a la educación en todos los niveles, formación en oficios, prácticas profesionalizantes, atención integral de la salud —incluida la salud mental y el abordaje de consumos problemáticos—, asistencia psicológica, social y legal, así como el acceso a programas de empleo, vivienda y becas.

Además, prevé el patrocinio jurídico gratuito hasta los 25 años y establece que estas prestaciones son complementarias a las políticas nacionales, sin que puedan ser reducidas por su percepción.

“La autonomía no se construye de un día para el otro. Requiere acompañamiento, planificación y presencia del Estado en cada etapa del proceso”, señaló el diputado.

Para todo esto se contempla la creación de un Fondo Provincial para la Autonomía Joven, destinado a garantizar el financiamiento del programa, y lo define como una política pública permanente, con obligación de implementación progresiva y sostenida en el tiempo.