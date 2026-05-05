Un camión volcó tres contenedores de barro y petróleo sobre la Ruta 5

El tránsito se encuentra parcialmente interrumpido entre Rincón de los Sauces y Añelo. Equipos están en plena remoción sobre la calzada.

Desde Defensa Civil de Rincón de los Sauces informaron este martes de un incidente con consecuencias sobre un tramo de la Ruta Provincial 5, distante a unos 40 kilómetros de la localidad en dirección a Añelo.

Informaron que se produjo un vuelco con derrame de barro y petróleo sobre la calzada, a la altura del sector conocido como El Caracol.

“Volcaron los contenedores de barro y petróleo que llevaba el camión de la empresa Peduzzi a su destino final”, detalló el director de Defensa Civil de Rincón de los Sauces, Carlosl Escobar a LM Neuquén.

Indicó que no hubo terceros en el incidente que derivó en el derrame sobre la calzada. En horas de la tarde continuaban trabajando sobre la ruta para recuperar el material vertido de los tres contenedores.

Al ser consultado sobre las causas del vuelco de los contenedores, Escobar señaló que “tenía algún desperfecto el vehículo, que no hizo buena sujeción de la carga, se deslizó y cayó sobre la ruta”. Estimó que habrían sido alrededore de 3 metros cúbicos de barro y petróleo.

No obstante, se realizaron las pericias correspondientes. El director agregó que trabajaron personal Policial, de Bomberos y de Defensa Civil.

derrame- Ruta 5- Rincón de los Sauces- 2

Si bien se encuentra transitable, recomendaron a los conductores circular con extrema precaución. Además, solicitaron que al pasar por la zona afectada reduczcan la velocidad y respeten las indicaciones del personal presente.

Volcó la batea de un camión en Ruta 7 y los de la combi se salvaron de milagro

El incidente de los contenedores recuerda a otro vuelco, en esa oportunidad con bateas de arena que cayeron y frenaron a centimetros de una combi con trabajadores. Fue hace poco menos de un mes, cuando un camión volcó la batea sobre Ruta 7.

La destreza del chofer del transporte menor fue clave para no chocar de frente contra la cabina del camión que siguió de largo, mientras se desparramaba la carga de arena para el fracking que tenía como destino Vaca Muerta.

En una curva de la calzada, el camión prácticamente se quedó sobre uno de sus ejes, la batea con arena volcó sobre la banquina, y la cabina del camión siguió por la ruta.

A través de la cámara interna del transporte se puede observar que el chofer ni bien advierte que el camión está a punto de volcar, se va hacia la banquina y frena levemente. Así evitó que el impacto frontal y la batea se detuvo justo a tiempo. El personal, que iba dormitando, se pegó un gran susto que no pasó a mayores.

Un camión volcó en Ruta 7 y frenó a centímetros de una combi con trabajadores

El siniestro vial se produjo en la zona cercana a Aguada Pichana y la conocida Bajada del Mono. Ocurrió minutos después de las 13 de este último jueves. No se registraron lesionados de consideración, excepto por el chofer que recibió algunos golpes tras el impacto.

Respecto a la carga, el semirremolque la perdió toda cuando volcó la batea. Según indicaron, era aproximadamente de 26 mil kilos de arena esparcida.