Un enorme camión con carga quedó atascado en el nodo vial de Neuquén: qué pasó

El vehículo tenía dimensiones autorizadas, pero un agregado en altura no declarado provocó el incidente. Hubo maniobras para liberarlo y se labró una contravención.

Un camión que trasladaba una carga de grandes dimensiones quedó atascado al intentar atravesar uno de los puentes del nodo vial de Neuquén , en un hecho inusual que obligó a interrumpir momentáneamente la circulación y a desplegar un operativo para liberar el paso.

El episodio ocurrió durante la tarde del jueves, cuando el vehículo circulaba en dirección a la Ruta 7 con destino a la ciudad de Centenario. En ese contexto, al intentar cruzar por el nodo vial, la carga impactó contra una de las vigas del puente, lo que provocó que el camión quedara trabado e imposibilitado de continuar su marcha.

De acuerdo a la información oficial, el transporte contaba con el permiso correspondiente para circular, ya que las dimensiones declaradas se encontraban dentro de los límites establecidos por la normativa vigente. Sin embargo, al momento del traslado, el equipo presentaba una modificación en altura que no había sido informada, lo que generó la interferencia con la estructura del puente.

El vehículo involucrado era un carretón que trasladaba maquinaria de gran porte. Según se indicó, la carga había sido modificada en el lugar de origen, donde se le agregó un elemento adicional en la parte superior. Ese cambio fue determinante para que la altura final superara lo permitido y terminara provocando el incidente.

Camión atascado en los puentes de la Ruta 7 (1)

Tras el atascamiento, personal de tránsito intervino en el lugar para ordenar la circulación y coordinar las tareas necesarias para destrabar el camión. Las maniobras incluyeron la descompresión de los neumáticos del carretón, con el objetivo de reducir algunos centímetros la altura total, y la remoción del elemento que sobresalía de la estructura transportada.

Una vez realizadas estas acciones, el vehículo pudo retomar la marcha y continuar su trayecto sin mayores inconvenientes. Durante el operativo, no se registraron personas heridas ni otros vehículos involucrados, aunque la situación generó demoras en el tránsito en la zona.

En cuanto a la infraestructura, las autoridades informaron que el impacto contra el puente fue leve y no provocó daños estructurales de gravedad. No obstante, se solicitó un informe técnico al área de Obras Públicas para evaluar en detalle el estado de la viga afectada y determinar si corresponde realizar trabajos de reparación.

Cómo llegó el camión hasta la Ruta 7

El procedimiento de traslado del camión había incluido el acompañamiento de inspectores de tránsito desde el punto de partida hasta la salida de la ciudad, tal como se establece para este tipo de transportes especiales. Sin embargo, una vez que el vehículo se incorporó a la Ruta 7 —un corredor habilitado para tránsito pesado— continuó sin custodia, ya que no se trataba, en principio, de una carga que excediera las dimensiones permitidas.

El inconveniente se produjo cuando el conductor tomó el tramo del nodo vial, donde la diferencia entre la altura declarada y la real generó el contacto con la estructura. A partir de ese momento, los inspectores volvieron a intervenir para asistir en la resolución del hecho.

Camión atascado en los puentes de la Ruta 7 (2)

Como consecuencia de lo ocurrido, se labró una contravención a la empresa responsable del traslado por no cumplir con las condiciones informadas en el permiso de circulación. Además, se indicó que la firma podría ser intimada a hacerse cargo de eventuales costos de reparación en caso de que el informe técnico determine la existencia de daños.

Desde el área de Protección Civil señalaron que no existen antecedentes de un hecho similar en ese sector desde la construcción del nodo vial, por lo que fue considerado un episodio excepcional dentro de la operatoria habitual del transporte de cargas especiales en la ciudad.

Las autoridades recordaron que los permisos de circulación se otorgan en base a la información declarada por las empresas transportistas, por lo que cualquier modificación posterior en las dimensiones de la carga queda bajo su responsabilidad. En ese sentido, remarcaron la importancia de verificar las condiciones finales del traslado antes de iniciar el recorrido.

El tránsito en la zona fue restablecido con normalidad una vez finalizadas las maniobras, y el caso quedó bajo análisis para determinar posibles medidas adicionales en los controles de este tipo de transportes.