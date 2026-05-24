Programa Clubes Sociales: Rolando Figueroa inauguró nuevas instalaciones en el Club Coihues

El club de Villa La Angostura tuvo la inauguración de su ampliación en el Coihues Rugby y Hockey. El programa brindó 50 millones de pesos a los clubes neuquinos.
Esta semana se llevó a cabo la inauguración de una obra de ampliación en el Coihues Rugby y Hockey de Villa La Angostura, junto al gobernador Rolando Figueroa y el intendente Javier Murer. Esta obra se llevó adelante con el financiamiento del programa provincial Clubes Sociales, que otorga 50 millones de pesos a instituciones deportivas neuquinas.
En la inauguración se contó con la participación de las ministras de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz; de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves; de Infraestructura, Tanya Bertoldi; la viceintendenta Tamara Martínez; la delegada de la Región Lagos del Sur, Eliana Rivera; la secretaria de Deportes, María Fernanda Villone; autoridades de la entidad deportiva; familias y deportistas.
El club realizó la inauguración de un salón tipo comedor, un espacio destinado a reuniones de tercer tiempo, encuentros recreativos y actividades sociales. "Es una alegría poder hoy compartir esta inauguración porque los clubes son mucho más que un espacio para hacer deporte: son lugares de encuentro, contención e inclusión para toda la comunidad", destacó la ministra Codermatz.
El Club Coihues es una de las instituciones deportivas con fuerte inserción comunitaria en Villa La Angostura, promoviendo el deporte y el encuentro social a través de distintas propuestas destinadas a niños, niñas y adolescentes.
El rol social de los clubes deportivos para acompañar a niños y jóvenes
El programa no es sólo para mejorar la infraestructura deportiva mediante aportes económicos del gobierno provincial, sino también ampliar oportunidades para toda la comunidad.
"Es fundamental seguir acompañando a los clubes de toda la provincia, porque cumplen un rol social muy importante en cada localidad, generando espacios de contención, integración y desarrollo para las juventudes neuquinas. Además, esto permite que la institución pueda realizar y sostener becas sociales que garanticen que chicos y chicas puedan acceder a la práctica deportiva", expresó la secretaria de Deportes.
Actualmente se encuentran más de 400 niños, niñas y jóvenes en disciplinas como hockey y rugby, siendo parte de actividades deportivas y recreativas. Además, promueve acciones articuladas con el ámbito educativo y comunitario, orientadas al abordaje y la prevención de diversas problemáticas sociales.
Estas obras permitirán brindar mejores servicios no solo a sus asociados, sino también a la comunidad en general, en función del rol social que desempeña la institución.
En esta línea, la institución impulsa iniciativas orientadas a facilitar el acceso y la continuidad en la práctica deportiva, promoviendo la inclusión y la igualdad de oportunidades. Asimismo, desarrolla propuestas durante todo el año que fortalecen la participación comunitaria y el acceso a espacios recreativos.
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