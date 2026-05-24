Vecinos lanzaron "VLA Real", una app para para denunciar y mapear problemas

La aplicación interactiva es una herramienta para los vecinos de Villa La Angostura quieran reportar problemas o realizar propuestas de mejoras urbanas.

Este fin de semana comenzó a circular en redes sociales la creación de una aplicación por y para los vecinos de Villa La Angostura .En esta app, los vecinos podrán mapear la ciudad y el estado de su barrio, reportar problemas y sumar propuestas para mejorar la calidad de vida urbana.

Según indica la propia página web del proyecto, "VLA Real es un observatorio ciudadano independiente sobre la infraestructura y los problemas urbanos" de la localidad. Esta plataforma valida los datos aportados entre vecinos y, para que sea un hecho concreto la denuncia, hace falta que dos o más personas distintas coincidan en lo que ven, físicamente presentes en el lugar, para que un dato se considere validado.

"El objetivo es generar información sólida que pueda ser presentada al Concejo Deliberante, a los medios locales, o a los propios vecinos como diagnóstico colectivo del estado del pueblo", explicaron. El GPS es parte central de la metodología. Cuando aportás algo, la app verifica que estés físicamente cerca del lugar. Esto sirve para confirmar que se trata de datos auténticos, que sea información reciente y que sea imposible reportar a distancia.

Por el momento, la app cuenta con 36 reportes, llevándose el podio inseguridad con 6 hechos registrados en el mapa. Luego, los problemas de arbolado, agua y desagües y alumbrado son otras de las categorías con mayor cantidad de reportes. Por el momento, ninguno de ellos fue catalogado como "solucionado".

villa la angostura app

Los problemas que podrán reportar los vecinos de Villa La Angostura

La aplicación, disponible a través del sitio vlareal.ar, se trata de un sistema que fue desarrollado bajo una modalidad colaborativa y apunta a generar información pública y georreferenciada sobre el funcionamiento de los servicios y el estado de los barrios de Villa La Angostura.

Entre los problemas que se pueden reportar, se encuentran baches, problemas de iluminación, basura, señalización, arbolado o limpieza urbana, adjuntando fotografías tomadas desde teléfonos celulares y con geolocalización automática.

La aplicación incorpora mecanismos de validación y seguridad destinados a evitar publicaciones falsas o ataques automatizados. Entre ellos, se encuentran restricciones para el envío de imágenes únicamente en formato JPEG, límites de carga por dirección IP, validaciones GPS dentro del ejido urbano y moderación automática de textos para impedir insultos o publicación de datos personales.

app Villa La Angostura

Aunque un moderador regula VLA Real, tiene limitaciones. El administrador de la aplicación puede resolver disputas borrando respuestas erróneas, validar o rechazar soluciones propuestas, aceptar o rechazar denuncias de datos erróneos, entre otras funciones.

Aún así, no podrá validar una cuadra por sí solo, modificar respuestas de los vecinos, ni tampoco crear reportes ni soluciones desde el rol admin. "Esta separación garantiza que la validación siempre venga de la base ciudadana, no de una autoridad central", explican desde la página.

"El objetivo es generar información sólida que pueda ser presentada al Concejo Deliberante, a los medios locales, o a los propios vecinos como diagnóstico colectivo del estado del pueblo", indicaron.