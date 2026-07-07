Docentes de Neuquén cobran el adicional: el descargo de Guagliardo contra la oposición

El gremio docente anunció que este martes se concreta el cobro. El exsecretario general de ATEN, Marcelo Guagliardo, apuntó contra la lista Multicolor.

Los docentes de Neuquén percibirán este martes el cobro del Adicional al Desarrollo Profesional Docente , destinado a quienes no superaron las tres inasistencias injustificadas durante el último trimestre.

Se trata del monto adicional que se incorpora al salario docente, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 3447.

Desde los ministerios de Economía, Producción e Industria, y de Educación informaron que el beneficio consiste en un plus del 15% para quienes mantuvieron hasta tres inasistencias injustificadas por trimestre (máximo dos por mes).

Las inasistencias deben estar debidamente justificadas y encuadradas en el régimen de licencias.

La Ley 3447 fue aprobada por amplia mayoría en la Legislatura del Neuquén y se promulgó a través del Decreto Nº 682/2024, determinando que aquellos que no cumplieran con los requisitos de asistencia cobrarían sus haberes íntegramente, solo que sin el adicional.

El descargo de Guagliardo contra la oposición

El exsecretario general de ATEN, Marcelo Guagliardo, apuntó contra la lista Multicolor -que conduce la seccional ATEN Capital- y dijo que "si fueran conducción provincial nos hubieran hecho perder miles de pesos por descuentos de días de paro para nada".

Es que la oposición al TEP continúa rechazando la implementación del adicional por considerar que el monto debería formar parte del sueldo básico, una demanda que también lleva adelante el oficialismo, aunque con matices.

En contraste, el gremialista destacó que la política de la conducción provincial fue hacer que ese adicional sea cobrado por la totalidad docente (cuando inicialmente estaba destinado al 50%) "sin que se afecte el régimen de Licencias ni los derechos de los Suplentes".

"No abandonamos el reclamo por el pase al Básico, que es obvio que significa más en el salario mensual y tendría alcance q lxs Jubiladxs. Pero la política correcta ha sido y es ir paso a paso...sin arriesgar un sólo día de Paro que resulte innecesario", apuntó en las redes sociales. Y siguió: "para cuidar la organización, cuidar la relación escuela comunidad y para preservar la medida de fuerza para cuando sea necesaria".

A modo de ejemplo, el exsecretario general puntualizó que la misma lista está a cargo de la conducción de los gremios docentes de Río Negro y Santa Cruz, donde "lamentablemente para los compañeros de esas provincias, tienen los salarios congelados desde diciembre...y nada indica que con las medidas resueltas puedan resolver eso".

Los próximos aumentos

En agosto, se realizará la actualización salarial correspondiente al segundo trimestre de 2026, nuevamente vinculada a la evolución del IPC.

En septiembre, en tanto, se pagará una suma extra actualizada por IPC cuya base será de 350.000 pesos por cargo. En el caso de docentes con doble turno, es decir, aquellos con jornadas de 36 horas o cargos de entre 35 y 40 horas semanales, el monto alcanzará los 700.000 pesos.

En octubre, se actualizará nuevamente el adicional docente. Posteriormente, en noviembre, se aplicará la actualización salarial correspondiente al tercer trimestre de 2026, lo que impactará directamente en los haberes docentes.

Finalmente, en diciembre, se abonará el aguinaldo actualizado por IPC, siguiendo el mismo criterio aplicado durante el primer semestre del año.