Entre el lago y las montañas: lugares para visitar en San Martín de los Andes por fuera de la nieve

El casco céntrico concentra buena parte de la esencia de la ciudad: historia, cultura, gastronomía y naturaleza conviven a pocas cuadras de distancia, haciendo que cada paseo se transforme en una experiencia.

Hay ciudades que se recorren con un mapa y otras que invitan a perderse entre sus calles. San Martín de los Andes pertenece a ese segundo grupo. Su casco céntrico concentra buena parte de la esencia de la ciudad: historia, cultura, gastronomía y naturaleza conviven a pocas cuadras de distancia, haciendo que cada paseo se transforme en una experiencia.

El recorrido puede comenzar en uno de los lugares más emblemáticos: la costanera del lago Lácar. Allí el paisaje cambia a cada hora. Por la mañana, el agua refleja el azul intenso del cielo; hacia el atardecer, la cordillera se tiñe de tonos dorados y el lago adquiere una calma hipnótica. El aroma del bosque húmedo, el murmullo de las pequeñas olas sobre la playa y el vuelo de las aves acompañan una caminata que invita a detenerse una y otra vez para contemplar el paisaje.

A pocos metros se encuentra el tradicional cartel de San Martín de los Andes, parada obligada para quienes desean llevarse la postal clásica de la ciudad. Con el lago y las montañas como escenario, familias, parejas y viajeros esperan su turno para inmortalizar el momento en una imagen que resume la belleza de este rincón de la Patagonia.

Federico Soto

Desde allí, el paseo continúa naturalmente hacia el casco céntrico. Las construcciones de piedra y madera, inspiradas en la arquitectura andino-patagónica, le otorgan una identidad inconfundible.

La avenida General San Martín y sus calles transversales reúnen chocolaterías, casas de té, restaurantes, cervecerías artesanales, tiendas de productos regionales y locales de artesanías donde es posible descubrir los sabores y el espíritu de la cordillera.

En cualquier época del año, caminar por el centro permite detenerse frente a una vidriera, compartir un chocolate caliente después de una jornada de nieve o disfrutar de una cerveza artesanal al caer la tarde, siempre con las montañas como telón de fondo.

Federico Soto

Museo Primeros Pobladores

El recorrido también propone un viaje por la historia local. El Museo Primeros Pobladores conserva fotografías, herramientas, objetos cotidianos y documentos que reconstruyen la vida de quienes comenzaron a escribir la historia de la ciudad mucho antes del desarrollo turístico. Sus salas permiten conocer cómo era la vida en una comunidad aislada por la geografía y marcada por el esfuerzo de sus habitantes.

Cada sala ayuda a comprender cómo fue creciendo la localidad desde fines del siglo XIX y principios del XX. Los relatos sobre antiguos comerciantes, pobladores, maestros y pioneros permiten entender el esfuerzo colectivo que dio forma a la ciudad actual. Más que un museo, es un espacio donde la memoria local permanece viva y donde muchos vecinos aún reconocen apellidos, historias y fotografías de sus propios antepasados.

Ubicación: Juan Manuel de Rosas 700.

Horario: Martes a viernes, de 14 a 20. Sábados y domingos, de 17 a 20. Lunes cerrado.

Federico Soto

Museo y Centro de Visitantes del Parque Nacional Lanín

A pocas cuadras, el Museo y Centro de Visitantes del Parque Nacional Lanín es una parada ideal antes de recorrer cualquiera de las áreas protegidas de la región. El espacio ofrece una mirada integral sobre uno de los Parques Nacionales más emblemáticos del país y permite comprender la enorme riqueza natural que resguarda.

Paneles interpretativos, maquetas, fotografías y material audiovisual explican cómo se formó el paisaje cordillerano, cuáles son las especies de flora y fauna que habitan estos bosques y qué importancia tiene la conservación de ambientes únicos como los bosques de pehuenes, coihues, lengas y arrayanes.

También permite conocer el trabajo cotidiano de los guardaparques, la historia de creación del Parque Nacional Lanín y la estrecha relación que existe entre la conservación del ambiente y las comunidades que viven dentro del área protegida. Para muchos visitantes, este museo se convierte en el punto de partida para comprender todo lo que observarán luego durante las excursiones por la región.

Ubicación: Emilio Frey 749.

Horario: Lunes a viernes, de 10 a 16.

Federico Soto

Museo de Historia Natural

Una de las incorporaciones más recientes al circuito cultural es el Museo de Historia Natural, un espacio moderno que sorprende tanto a niños como a adultos. Su propuesta invita a recorrer millones de años de evolución de la Patagonia mediante exhibiciones que combinan paleontología, geología, zoología y biodiversidad.

Entre sus principales atractivos se destacan las réplicas de dinosaurios patagónicos de gran tamaño, esqueletos de megamamíferos del Pleistoceno y una importante colección de fósiles hallados en distintos puntos de Neuquén. Las exhibiciones permiten conocer especies que habitaron la región mucho antes de la aparición del ser humano y ayudan a comprender por qué la Patagonia es considerada uno de los territorios paleontológicos más importantes del mundo.

El recorrido también aborda la fauna actual de la región, mostrando la diversidad de aves, mamíferos y plantas que hoy forman parte de los ecosistemas cordilleranos. Gracias a sus propuestas interactivas y a su enfoque educativo, se ha convertido en una visita recomendada para familias y para todos aquellos que disfrutan aprendiendo mientras recorren un destino.

Ubicación: Capitán Drury 925.

Horario: Lunes, de 15 a 20. Martes a sábado, de 10 a 13 y de 15 a 20.

Federico Soto

La Pastera

Otra parada imprescindible es La Pastera, el museo dedicado a recordar el paso de Ernesto "Che" Guevara y Alberto Granado por San Martín de los Andes durante el viaje que realizaron por América Latina en 1952. El edificio donde funciona era originalmente un galpón utilizado para guardar maquinaria del Parque Nacional Lanín, conocido popularmente como "la pastera", de donde toma su nombre.

La muestra reúne fotografías, documentos, cartas, publicaciones y objetos vinculados a aquel viaje que quedó inmortalizado en el libro Diarios de motocicleta. Más allá de las diferentes interpretaciones sobre la figura del Che, el museo propone reflexionar sobre el espíritu viajero, la aventura y el descubrimiento de América Latina a través de los ojos de dos jóvenes que recorrieron miles de kilómetros.

Con frecuencia también alberga exposiciones temporarias, actividades culturales, presentaciones de libros y encuentros vinculados a la historia y la identidad latinoamericana, convirtiéndose en un espacio dinámico dentro de la agenda cultural de la ciudad.

Ubicación: Rudecindo Roca y Sarmiento.

Horario: Lunes a sábado, de 10 a 13 y de 18 a 20. Domingo cerrado.

Federico Soto

"El secreto es caminar despacio", cuenta Juana, una vecina que desde hace más de treinta años comienza cada mañana dando una vuelta por la costanera. "Muchos llegan buscando los grandes paisajes, pero terminan enamorándose de los pequeños detalles: el olor a leña cuando cae la tarde, el sonido de los pájaros en los árboles o el silencio del lago durante el invierno".

Y quizás tenga razón. Porque San Martín de los Andes no solo conquista por la majestuosidad del lago Lácar o por la imponencia de la cordillera. También enamora por esos pequeños descubrimientos que aparecen mientras se camina sin apuro: una casa histórica, una charla con un artesano, el aroma que escapa de una panadería o una historia escondida detrás de la puerta de un museo.

Al final del día, el visitante comprende que el verdadero corazón de la ciudad no se encuentra en un único lugar, sino en el recorrido mismo. Es en ese paseo, donde la naturaleza y la cultura se entrelazan, donde San Martín de los Andes revela su esencia más auténtica.