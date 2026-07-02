La atacó con un cuchillo, la quemó con un cigarrillo y la abusó: fue condenado

El condenado también secuestró a su pareja, que logró escapar con la ayuda de una vecina. La sentencia se concretó a pedido de la víctima.

El episodio de extrema violencia sucedió una noche de julio de 2025 en San Martín de los Andes.

La Justicia de la Provincia de Neuquén condenó a un hombre acusado de atacar, golpear, abusar sexualmente y privar de la libertad a su pareja, en un episodio de extrema violencia. Durante el ataque, el condenado amenazó con un cuchillo a la víctima, intentó cortarle el cabello, le apagó un cigarrillo encendido en el pecho e intentó golpearla en la cabeza con una botella de vidrio, en San Martín de los Andes .

Un Tribunal homologó un acuerdo pleno entre el Ministerio Público Fiscal y la defensa de un hombre acusado de abuso sexual con acceso carnal, privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de violencia, amenazas con arma y lesiones leves agravadas por el vínculo y en un contexto de violencia de género.

Los jueces Lisandro Borgonovo , Vanessa Macedo Font y Patricia Lupica Cristo lo declararon penalmente responsable y le impusieron una pena de seis años de prisión de cumplimiento efectivo.

Durante la audiencia, el fiscal jefe Gastón Ávila explicó que la salida alternativa respondió a la voluntad de la víctima. “El proceso penal no puede dejar impune conductas graves, pero tampoco puede revictimizar y someter a la víctima a sufrir un perjuicio mayor” expresó en una audiencia.

El hombre le apagó un cigarrillo encendido en el pecho

La investigación de Fiscalía determinó que el episodio de extrema violencia sucedió la noche de julio de 2025, cuando V.S.M intentó mantener relaciones sexuales con la víctima, con quien convivía, y ante la negativa de ella, la amenazó con un cuchillo, le tomó de pelo, intentó cortáselo y le apagó un cigarrillo encendido en el pecho.

El hombre le pegó un cabezazo en la cabeza e intentó golpearla con una botella de vidrio. Gentileza Realidad Sanmartinense

El ataque continuó cuando el hombre intentó golpearla en la cabeza con una botella de vidrio y en ese contexto de vulnerabilidad y violencia, cometió el abuso sexual.

El condenado impidió que abandone la casa y la empujó por las escaleras

El episodio continuó la mañana siguiente, mientras su pareja dormía en su casa, el acusado le dio un cabezazo en la cara y la lesionó gravemente. Cuando ella intentó abandonar la vivienda, él se lo impidió, volvió a golpearla y la empujó con una patada en la espalda, lo que provocó que la víctima cayera por las escaleras desde una altura de más de 4 metros de altura.

La mujer logró escapar gracias a la intervención de una vecina, que le ofreció refugio en su vivienda hasta la llegada de la policía.

La condena de seis años de prisión fue acordada con la voluntad de la víctima. Gentileza Realidad Sanmartinense

Una pena acordada con la voluntad de la víctima

El tribunal avaló por unanimidad el acuerdo e impuso una pena de seis años de prisión de cumplimiento efectivo. Borgonovo señaló que el juicio ya tenía fecha fijada, existía una tribunal designado y el imputado llevaba diez meses con prisión preventiva. En ese sentido, indicó que “este acuerdo debería haberse trabajado de forma previa”.

Los magistrados concluyeron que estaban reunidos los requisitos legales para homologar el acuerdo que llevaron a la salida alternativa. También aclararon que la declaración de responsabilidad no se basó únicamente por parte del acusado, sino también por las evidencias que presentó la Fiscalía.

Respecto al monto de la condena, Ávila explicó que los seis años representan la pena máxima que podía imponerse mediante este tipo de acuerdo, sin necesidad de realizar un juicio de cesura. “Sabemos que los hechos son graves y que probablemente en un juicio hubiésemos obtenido una pena más alta” indicó Ávila.

Además, un factor determinante en la condena fue la voluntad de la víctima, quien tuvo una participación inicial en el proceso pero finalmente no pudo prestar su testimonio en el juicio.