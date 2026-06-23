Tensión en Villa La Angostura: abusador salió a celebrar el Día del Padre, la víctima protestó y la detuvieron

La joven y su madre se manifestaron al enterarse que el condenado por el caso fue beneficiado con un permiso especial durante el Día del Padre y visitó la localidad.

Las mujeres iniciaron una protesta tras conocer que el condenado por el caso había sido beneficiado con un permiso especial.

Un episodio cargado de tensión se vivió en Villa La Angostura , cuando una joven víctima de abuso sexual y su madre protagonizaron una protesta afuera de las oficinas judiciales de la localidad. Las mujeres iniciaron una manifestación para exigir respuestas de la Justicia, al enterarse que el condenado por el caso había sido beneficiado con una salida transitoria por el Día del Padre.

La decisión judicial de otorgarle un permiso especial al condenado por abuso sexual y permitirle visitar la localidad para celebrar con su familia, provocó la indignación de la joven víctima y su entorno familiar, quienes comenzaron una protesta afuera del Juzgado Multifueros de la localidad para rechazar la medida.

Según relató la madre de la víctima, Roxana Videla en declaraciones al medio local Diario Andino, la protesta comenzó luego de que tomaran conocimiento que el hombre condenado por el abuso había recibido un permiso especial para viajar a la localidad y celebrar el día del padre con su familia.

El permiso especial para un condenado por 4 años y 8 meses de prisión

La madre de la víctima explicó que la decisión judicial provocó malestar en su hija y en su entorno familiar, y por esta razón comenzaron una protesta afuera de las instalaciones del Juzgado para expresar su rechazo a la medida otorgada por la justicia.

Durante la manifestación, las mujeres colocaron carteles y fotografías del condenado para exponer la situación que vive su hija, después de transitar un proceso judicial que culminó con la condena de cuatro años y ocho meses de prisión para el hombre. La madre de la víctima reclamó que no se le otorgaran nuevos beneficios mientras cumple la pena impuesta por la Justicia.

De acuerdo con la información brindada por la denunciante, el acusado fue condenado a cuatro años y ocho meses de prisión de cumplimiento efectivo tras ser hallado penalmente responsable del delito de abuso sexual en modalidad continuada.

Videla explicó que la condena llegó después de cuatro años de investigación y expresó su desacuerdo con los beneficios otorgados al condenado, ya que considera que todavía no cumplió una parte significativa de la pena.

“Hace seis años que vengo luchando para que se haga justicia. Después de cuatro años de investigación de logró una condena de cuatro años y ocho meses” indicó Videla.

Denuncian irregularidades durante la detención

La mujer indicó que tanto ella como su hija fueron detenidas mientras protagonizaban el reclamo y denunció presuntos excesos por parte de los efectivos que participaron del procedimiento. Según su versión de los hechos, la adolescente fue esposada y trasladada a una dependencia policial, un hecho que quedó registrado en videos de personas que pasaban por el lugar.

Videla cuestionó que la menor fue trasladada a un centro de salud donde fue revisada sin su presencia y adelantó que impulsará acciones legales para esclarecer lo ocurrido y establecer responsabilidades.

“Jamás voy a bajar los brazos. Voy a seguir luchando por mi hija y por todas las infancias” agregó la madre de la víctima.

El hombre señalado por la familia de la víctima fue condenado por la Justicia neuquina tras ser hallado responsable de abusar sexualmente de la niña en Villa La Angostura.

Reclamos por los beneficios otorgados

Según los relatos acreditados durante el debate oral, los hechos sucedieron entre los años 2014 y 2025, en dos viviendas de Villa La Angostura. De acuerdo a la acusación, la víctima tenía entre 5 y 6 años al momento de los abusos, un hecho considerado por la Justicia como un sometimiento sexual gravemente ultrajante por sus características y por su prolongación en el tiempo.

La sentencia fue revisada posteriormente por el Tribunal de Impugnación, integrado por las juezas Florencia Martini y Estefanía Sauli y el juez Nazareno Eulogio, quienes confirmaron la declaración de responsabilidad penal de A.M.M, pero redujo la pena impuesta a 4 años y 8 meses de prisión de efectivo cumplimiento.

Previamente, el hombre había sido declarado autor penalmente responsable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de su realización, en modalidad continuada y en calidad de autor. Durante el juicio, la Fiscalía y la Defensoría de los Derechos del Niño y Adolescente habían solicitado una pena de 7 años de prisión efectiva.

El tribunal del juicio integrado por el juez Juan Pablo Balderrama y las juezas Laura Barbe y Leticia Lorenzo, resolvieron imponer una condena menor de 5 años de prisión. La Defensa Penal Pública presentó una impugnación para solicitad la absolución del condenado, sin embargo la Fiscalía y Defensoría rechazaron este pedido.

Finalmente, el Tribunal de Impugnación confirmó la responsabilidad penal del acusado pero redujo la pena de la sentencia a 4 años y 8 meses de prisión.