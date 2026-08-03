Juliana Awada mostró cómo es su casa en Villa La Angostura a orillas del lago Nahuel Huapi

La casa cuenta con una impactante estética acorde a la zona en la que se encuentra. Las fotos de la casa.

Juliana Awada , la expareja del expresidente de la Nación Mauricio Macri , mantiene su casa en la región patagónica a diferencia del histórico conductor Marcelo Tinelli , que vendió su lujosa estancia en Esquel. En las últimas horas la exprimera dama mostró cómo es la mansión que mantiene en Villa La Angostura , sumergida en la naturaleza y rodeada por un bosque que genera una sensación de paz inconmensurable.

Una de las primeras decisiones que habría tomado Juliana a la hora de crear su casa fue no sacar ni un árbol de la zona. Debido a esta decisión y las exigencias que contempla realizar una edificación en un espacio de estas características, tuvieron que realizar un estudio de impacto ambiental. Cabe recordar que existe una serie de exigencias por la protección de bosque nativo en Río Negro.

La impactante casa cuenta con una fuerte presencia de madera en la construcción, con su color originario, y tiene fachada con paneles de fibrocemento negro. A su vez, cuenta con techos diseñados para almacenar agua para utilizar en el riego que cuida el espacio verde.

El estilo de la casa es claro: apunta a una estética artesanal, con la presencia de madera y objetos que representa al norte argentino. Sumado a esto, cuenta con una huerta y un invernadero.

Las fotos de la casa

Cómo es la mansión cerca de Esquel de USD 3 millones que vendió Marcelo Tinelli a un empresario petrolero

Después de haber sido parte de su patrimonio económico desde 1999, cuando estaba en la cúspide de la TV y había conseguido una trascendencia notoria, Marcelo Tinelli vendió la tremenda mansión que tenía a 25 kilómetros de la ciudad de Esquel, ciudad que solía apreciar como descanso y disfrute con cada una de sus recorridas por el lugar.

La estancia "Lago Bueno", ubicada en Alto Río Percy, cuenta con una residencia principal de amplio tamaño: 850 metros cuadrados cubiertos, seis niveles y situada en espacio de aproximadamente 1360 hectáreas de bosques nativos. Fiel a los lujos que supo tener el conductor desde su salto a la fama, la mansión tiene una laguna privada con muelle en la ladera del cerro La Torta.

A su vez, cuenta con sauna, pileta climatizada cubierta, cuatro habitaciones suite, vinoteca, terraza con visión al cautivador paisaje que ofrece la región y una casa especial para huéspedes.

Quién habría comprado la propiedad

Entre la información trascendida, se conoció que Hernán Scolari, un reconocido empresario con vínculo a Vitol Argentina S.A, habría sido quien adquirió la propiedad. La empresa está dedicada a la exploración, producción y comercialización de hidrocarburos o, también, a distintos proyectos que tienen que ver con el sector energético.

Según indicaron los rumores, la estancia en la que Tinelli vivió junto a su familia durante gran parte del período de la pandemia de Covid-19, habría sido vendida por un monto cercano a los tres millones de dólares.

Las fotos de la mansión