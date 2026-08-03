Nico Occhiato quedó envuelto en una nueva polémica tras una burla en vivo y una bailarina de Pasión de Sábado lo enfrentó en redes.

¡Escándalo! En Luzu TV se rieron de una bailarina de Pasión de Sábado y ella les respondió

Nico Occhiato volvió a quedar en el centro de la escena por una controversia que se desató durante una emisión de Antes Que Nadie, Luzu TV . En esta oportunidad, la polémica surgió luego de que parte del equipo reaccionara entre risas a un video publicado por Kiara Adelco , bailarina de Pasión de Sábado, quien más tarde expresó su malestar con un contundente descargo dirigido al conductor y a los integrantes del ciclo.

Todo ocurrió cuando el Trinche presentó un video de Kiara en el marco de la sección "viernes de abuelos". En las imágenes, la bailarina compartía un momento especial junto a sus abuelos, quienes habían asistido a verla bailar. El posteo estaba acompañado por un mensaje cargado de emoción: "Me aplaudieron siempre tan fuerte que nunca me di cuenta quién no lo hacía" .

Sin embargo, apenas comenzó la reproducción del video, Diego Leuco no pudo contener la risa e incluso pidió volver a verlo. La reacción generó incomodidad dentro del estudio. Yoyi Francella intentó cambiar el tono de la conversación y expresó: "La felicito porque tiene a sus abuelos y porque está haciendo lo que la hace feliz". Por su parte, Muni , que participaba como invitada, dejó en claro su postura al decir: "No quiero ser partícipe de esto".

(Viral) Una joven cumplió uno de sus grandes sueños al incorporarse al staff de bailarinas de "Pasión de Sábado", pero quienes terminaron robándose todas las miradas fueron sus abuelos.

Crédito: @kiaaldeco pic.twitter.com/vEBBOLqMPy — RLC Noticias (@rlcnoticias) July 31, 2026

Más tarde, El Trinche explicó que el video había sido elegido porque, según interpretó el equipo, resultaba llamativo que en las imágenes los abuelos no estuvieran aplaudiendo, en contraste con el mensaje que acompañaba la publicación. También comentó que la música utilizada podía haber influido en la percepción humorística del momento.

Una bailarina de Pasión de Sábado que se llama Kiara Aldeco subió ésta historia en Instagram escrachando a Nico Occhiato, por haberse burlado de un video suyo en un programa de Luzu



Otro quilombito para Occhiato… el peor año de su vida pic.twitter.com/0yuNwdxE1c — MADURELME ® (@madurelme) August 2, 2026

El fuerte descargo de Kiara Adelco

Tras viralizarse el fragmento del programa, Kiara Adelco utilizó sus redes sociales para responder a lo sucedido. La bailarina cuestionó el tratamiento que recibió su publicación y apuntó contra el espacio de streaming: "Qué decepción ver que, desde un espacio de comunicación, se elija burlarse del trabajo y del esfuerzo de otra persona", escribió.

En la misma publicación, agregó: "Me sorprende que se naturalicen las risas y los comentarios despectivos hacia alguien que intenta crecer en el mundo de la danza". Luego remarcó: "Hay una diferencia entre opinar y ridiculizar públicamente a una persona. Ojalá recuerden que, además de entretener, también son comunicadores y tienen un alcance enorme sobre mucha gente".

“Esperaba que en un espacio como el tuyo no se naturalizaran las burlas”

La bailarina también le dedicó un mensaje directo a Nico Occhiato. "Teniendo tan cerca el mudo de la danza y sabiendo el esfuerzo, la disciplina y lo difícil que es vivir de esto, esperaba que en un espacio como el tuyo no se naturalizaran las burlas hacia una bailarina". Finalmente, concluyó con una reflexión sobre el impacto que tienen quienes trabajan en medios de comunicación: "Tienen una responsabilidad con el mensaje que transmiten".

El episodio generó un amplio debate en redes sociales, donde numerosos usuarios discutieron los límites del humor en los programas de streaming y el rol de los comunicadores frente a contenidos protagonizados por personas que buscan abrirse camino en el mundo artístico.