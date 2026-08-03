Silvina Escudero soltera: contó lo que hará con los hombres, tras estar 9 años en pareja

La bailarina fue contundente al expresar sus deseos en este tramo de su vida donde se encuentra soltera. Qué dijo.

Silvina Escudero vive momentos de cambios profundos, principalmente por haber tomado la decisión de terminar el vínculo amoroso con Federico , su última pareja. La relación de novios llegó a su final en medio de un contexto complejo al que también se le suma el dolor por la muerte de su perra Mulata .

En las últimas horas la histórica bailarina, que actualmente se destaca por su participación en el programa Polémica en el Bar que se emite por América, hizo una fuerte confesión sobre cómo desea afrontar la separación que se consumó hace algunos meses.

En el programa Storytime de Bondi , que conduce Nazarena Vélez , fue contundente sobre cómo quiere afrontar la separación y qué buscará en sus próximas relaciones. “Me separé hace cuatro meses y dije ‘yo quiero estar con todos’”, dijo Silvina Escudero en el dejando en claro su postura.

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Por otra parte, sumó: "¿Qué me pasó? Lo de internar a Mulata, mis perros, yo vivo lejos y terminó todo despidiendo a Mulata, fue todo muy tremendo lo que me pasó". A su vez, destacó sobre la muerte de su mascota: “La pasé peor con lo de mi perra que con mi separación y como que recién ahora estoy más tranquila, lo que pasa es que no paro de trabajar",

En su relato, contó qué analiza a la hora de salir con una persona: ¿Salir a dónde? ¿Con quién? ¿Para que me saquen una foto y en realidad recién lo estoy conociendo?". Luego, sumó: "Para mí lo más importante es la confianza. Muchos te buscan por la anécdota y aparte hay mucha fantasía con la bailarina".