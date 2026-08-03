La advertencia de Fede Bal a Evelyn Botto para ir a la mesa de Mirtha Legrand

El hijo de Carmen Barbieri le dio un particular consejo a su pareja en su debut en el programa de la histórica conductora.

Mirtha Legrand recibió nuevos invitados a su mesaza que la hace brillar desde hace más de 50 años en la televisión argentina. En la jornada de este domingo, la histórica conductora recibió a Soledad Silveyra , José María Listorti, Leo Montero y Evelyn Botto , siendo esta última quien fue una de las protagonistas de la convocatoria por estar en presencia de su primera vez como invitada en el ciclo.

En el desarrollo del programa "La Noche de Mirtha Legrand", la conductora destacó un gesto que tuvo la artista y locutora radial. "Gracias Evelyn por las flores y esta dedicatoria tan linda", dijo en la mesa, en forma de agradecimiento, y leyó el mensaje que le envió Botto .

En ese contexto de diálogo con la conductora, Evelyn destacó que Fede Bal , su novio, tuvo una advertencia particular previo a la presencia en una de las mesas más destacadas del mundo artístico. "Me dieron este consejo. M e dijo Fede: le va a gustar Mirtha que le mandes flores. Fede te manda un beso", reveló Botto.

"Me dijo (Fede Bal) que todas las veces que vino te mandó y la única ves que no te mandó le dijiste: ¿qué pasa que no me mandaste flores?", sumó a su relato respaldando el motivo por el cual decidió darle un presente a la conductora.

Lejos de dejar de lado su costado incisivo a pesar de haber destacado el gesto, más tarde fue picante con una pregunta sobre su relación con el hijo de Carmen Barbieri. En el programa le preguntó si se casaría con Fede: “Quizás en algún momento de mi vida. Estamos pasando un momento en que los dos la estamos pasando muy bien. Estamos yendo mucho al teatro y compartimos”.