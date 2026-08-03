Andrés Nara sorprendió con una frase y salió a bancar a la China Suárez

El padre de las hermanas Nara fue contundente cuando se refirió a la actual pareja de Mauro Icardi.

Andrés Nara se metió en la polémica entre Wanda Nara y Mauro Icardi y sorprendió al revelar el rol importante que cumple Eugenia "China" Suárez en medio de la polémica.

"Gracias a Dios que está la señora Suárez en esta historia. La verdad que nunca pensé que iba a decir esto", dijo el padre de las hermanas Nara en el programa Infama (América). Lejos de polemizar, Nara fue contundente sobre el rol que cumple la actriz en el temperamento del futbolista.

"Cuando no está ella, Mauro es una persona muy complicada y un poquito violenta ", afirmó sin pelos en la lengua y hasta le deseó que la relación prospere en el tiempo. “Ojalá que siga esta pareja y lo mejor posible, porque es un muchacho que tiene reacciones raras y complicadas”, cerró.

Wanda y Zaira, ¿enemistadas?

Las hermanas Nara rompieron el silencio tras una semana de especulaciones sobre una fuerte pelea que habrían protagonizado. El rumor se instaló cuando Wanda publicó "Pensé que eras de mi team" y acto seguido, Zaira dejó de seguirla en su perfil de Instagram.

Todo indicaba que la relación entre las hermanas había llegado a su fin y hasta se mencionó a Mauro Icardi como la persona que habría llevado al distanciamiento. En las últimas horas, Wanda y Zaira rompieron el silencio y con un video en sus redes aclararon lo sucedido.

"Se armó tremendo caos", escribieron junto a un video donde se refirieron al tema. “Queríamos hablar un poco del revuelo que se armó”, dijo Wanda mirando a cámara. A su turno, Zaira expresó: “¿Qué? No, no puedo creer cómo hablan de vos acá“.

Acto seguido, leyeron algunos de los comentarios que más se repitieron en redes sociales. “Wanda haciendo de las suyas capítulo mil″, “Zaira de mosquita muerta no tiene nada”, “Las Nara son lo peor que le pasó al país”, “Al final el menos tóxico era el padre”, leyeron divertidas y reaccionaron con humor.

Luego, explicaron el experimento social del que participaron y una marca de desinfectante. “Chicos, son muy tóxicos. Obvio que está todo bien entre nosotras. Lo que no está bien es la velocidad con la que se propaga la toxicidad en las redes sociales”, sostuvieron.

Y reflexionaron: “Está bueno bajar el tiempo en pantalla y tomar con pinzas lo que lees en redes o pensarlo dos veces antes de comentar algo o convertirte en un troll. Menos mentiras, menos hate, más desinfección”.