La actividad en redes sociales de Zaira Nara que alimenta los rumores de distanciamiento con Wanda

Un simple movimiento en redes sociales fue suficiente para que Wanda Nara y Zaira Nara quedaran nuevamente en el centro de la escena. La decisión de Zaira de dejar de seguir a su hermana en Instagram despertó especulaciones sobre un posible conflicto entre ambas, una versión que rápidamente ganó fuerza y se convirtió en tendencia.

Todo comenzó cuando los usuarios más atentos detectaron que la modelo ya no figuraba entre los seguidores de la cuenta personal de Wanda. Horas antes, la empresaria y conductora había publicado una enigmática historia con fondo negro que generó múltiples interpretaciones. El mensaje decía: “Pensé que eras de mi team”, acompañado por un emoji de corazón roto.

En un primer momento, muchos relacionaron esa frase con el complejo presente que atraviesa Wanda en Italia, donde permanece junto a sus hijas mientras enfrenta el proceso de divorcio de Mauro Icardi y distintas instancias judiciales vinculadas a esa separación. Sin embargo, con el correr de las horas, las versiones comenzaron a apuntar hacia un posible distanciamiento con su propia hermana.

“Otro gate” así tituló Yanina Latorre este nuevo distanciamiento

Quien terminó de alimentar las especulaciones fue Yanina Latorre. Desde sus redes sociales, la conductora de SQP (América TV) compartió una serie de mensajes que, aunque sin mencionar nombres, fueron interpretados como una referencia directa a las hermanas Nara. “¿Se viene otro gate? No hay nada que hacer, siempre interrumpen mis vacaciones. Parece que el quilombo es con alguien muy cercano. Dos hermanitas muy famosas”, escribió inicialmente. Más tarde sumó: “Bueno, arrancó el gate amor. Hay quilombo entre las hermanas más mediáticas del país. Una dejó de seguir a la otra”. Finalmente, cerró con humor: “Otro viaje en que Diego vuelve al atún”.

La combinación de esas publicaciones con el llamativo "unfollow" terminó de instalar el tema en redes sociales. No obstante, los usuarios también detectaron un detalle que llamó la atención: aunque Zaira dejó de seguir el perfil personal de Wanda, continúa siguiendo las cuentas de sus emprendimientos comerciales. En sentido contrario, Wanda todavía mantiene a Zaira entre las apenas ocho cuentas que sigue desde su perfil oficial, un dato que agregó aún más incertidumbre sobre el verdadero estado de la relación.

En este momento, solo hipótesis: las hermanas Nara en silencio

Entre las distintas hipótesis que comenzaron a circular, una de las más comentadas señala que el supuesto conflicto se habría originado durante los días que ambas compartieron en Italia. Según esas versiones, allí habrían protagonizado una fuerte discusión en medio de un contexto especialmente delicado para Wanda, marcado por el robo que sufrió en su propiedad ubicada en el Lago di Como —donde desaparecieron pasaportes y permisos de viaje de sus hijas— y por la disputa judicial que mantiene con Mauro Icardi.

Wanda y Zaira Nara

Al mismo tiempo, otros usuarios pusieron en duda que exista una pelea real y plantearon la posibilidad de que todo forme parte de una estrategia publicitaria o de una acción pensada para generar repercusión mediática, aunque esa teoría tampoco cuenta con confirmación. Durante años, Wanda y Zaira construyeron una imagen pública de fuerte cercanía. Las hermanas compartieron numerosos momentos familiares, se mostraron juntas en eventos importantes y mantuvieron una relación muy presente en redes sociales, por lo que cualquier cambio en esa dinámica suele despertar un enorme interés.

Por ahora, ninguna de las dos se pronunció sobre el tema. Wanda continuó utilizando sus redes para promocionar su línea de cosméticos y realizar reclamos públicos relacionados con la manutención de sus hijas, mientras que Zaira evitó hacer cualquier referencia a las versiones que circulan. Así, el silencio de ambas sigue alimentando el misterio sobre si realmente existe una crisis familiar o si todo responde a una interpretación de los movimientos en Instagram.