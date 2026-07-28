Insólito: Ángel de Brito contó lo que quería cobrarle Yanina Latorre a las marcas cuando era panelista.

El conductor no dudó a la hora de mandar al frente a su histórica panelista ante la consulta de una seguidora.

El periodista y conductor Ángel de Brito realizó revelaciones que generaron un fuerte impacto en el ámbito mediático y en el mundo de los programas de chimentos, al exponer los desacuerdos económicos que mantenía con Yanina Latorre respecto a la manipulación de pautas publicitarias durante su etapa como panelista en LAM .

La polémica se desencadenó cuando un oyente consultó si existían panelistas que evitaban interactuar con las marcas en el estudio. De Brito confirmó que Latorre se negaba a tomar o exhibir los productos en pantalla a menos que percibiera un pago adicional, señalando que la panelista mantenía una postura sumamente exigente en materia de acuerdos comerciales y comparando de manera irónica su ambición económica con la de Mirtha Legrand .

El comentario marcó una clara diferencia con otros integrantes del ciclo, como la asesora de imagen Matilda Blanco , quien aclaró que siempre cumple con las acciones publicitarias requeridas por la producción. El episodio reavivó el debate sobre los mecanismos de facturación, los acuerdos de PNT (Publicidad No Tradicional) y los límites éticos en la relación entre los programas, las marcas y los profesionales del medio.

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A pesar de las diferencias comerciales expuestas, la revelación se enmarca en la compleja dinámica profesional y de amistad que une a ambos protagonistas. Ángel de Brito fue una figura clave en el crecimiento mediático de Yanina Latorre hasta su posterior consolidación en la conducción de su propio espacio, Sálvese quien pueda, en la pantalla de América TV.

Aunque la salida de la panelista dejó un vacío importante en la estructura de LAM, la relación personal entre ambos se mantiene cercana. Sin embargo, las declaraciones del conductor volvieron a poner en el centro de la escena las negociaciones financieras detrás de cámara, abriendo la puerta a nuevas réplicas y debates en el circuito del espectáculo sobre cómo se manejan los dividendos de las pautas publicitarias en la televisión argentina.

Ximena Capristo explicó por qué eligió a Yanina Latorre en vez de a Ángel de Brito

Hace tiempo que Ximena Capristo decidió abandonar LAM para continuar su carrera en el mundo de espectáculos en el programa Sálvese Quien Pueda (SQP) teniendo que tomar una decisión difícil: seguir con Ángel De Brito o seguir los pasos de Yanina Latorre. En esa encrucijada, la modelo tomó una importante decisión con claros motivos que fueron dado a conocer en las últimas horas. En el programa La Noche con Mirtha Legrand, la ex Gran Hermano contó detalles sobre cuál fue el motivo por el cual siguió los pasos de Yanina.

“Estuve trabajando en LAM, y después, cuando surgió SQP, Yanina le consultó a Ángel si me podía proponer que yo esté ahí en el panel. Yo después, en común acuerdo con la productora, decidí quedarme en el programa de 7 a 8 porque era más temprano y podía llegar a cenar con mi familia, que para mí es muy importante”, dijo. Luego, sumó: “A mí no me gusta perderme nada de mi hijo. Yo reciente escuchaba a María Belén Ludueña y a mí me costó muchísimo quedar embarazada y poder tener a Félix”.

“Entonces preferí quedarme con el programa que iba más temprano que ir con LAM, que me encantaba estar ahí porque Ángel, que lo adoro, fue el primero que me dio una oportunidad en ser panelista. Me sentó ahí, que yo estaba puerpera, recién parida, y no podía hacer teatro tampoco por una cuestión de que no quería dejar a mi bebé”, agregó en su relato.

Para cerrar, agradeció a De Brito por la oportunidad: “Ángel me dio la primera oportunidad de ser parte de un panel y siempre voy a estar agradecida con él, y siempre se lo digo. Pero bueno, me convenía más el tema de estar más temprano, de 7 a 8, y bueno, por eso me quedé con Yanina”.