De Brito reveló lo que sospechaba Pampita sobre Benjamín Vicuña y Natalia Oreiro.

El conductor de Bondi sorprendió a su audiencia al revelar una de las grandes incógnitas en la historia de la farándula argentina .

En su programa de streaming en Bondi Live , el periodista y conductor, Ángel de Brito , sorprendió al contar detalles desconocidos sobre el vínculo entre Benjamín Vicuña y Natalia Oreiro durante la grabación de la novela Entre Caníbales.

Según relató el conductor de Ángel Responde , Pampita sospechaba que entre el actor chileno y su compañera de elenco existía una relación que iba más allá de lo profesional.

Ángel De Brito aseguró en su envío: “Vicuña parece que andaba con Oreiro en la novela Entre Caníbales, esta era la sospecha de Pampita, ella dice tener pruebas”. El tema generó revuelo en el streaming, donde también recordaron situaciones incómodas que vivió la modelo tras su separación de Vicuña. Durante la charla, el periodista y “el enmascarado” recordaron una escena en la que, ya separados Carolina “Pampita” Ardohain y Benjamín Vicuña, la modelo fue sorprendida en el Bailando con una pregunta que la incomodó.

Según contaron, enviaron a Martín Salwe con la tapa de una revista para consultarle a Pampita sobre el nuevo padrinazgo de Benjamín en UNICEF. “Yo recordaba que Natalia había hecho tapas también, le dijimos que le preguntara qué le parecía que iban a ser padrinos de la misma organización, y fue fuerte…”, relató el enmascarado en el ciclo Ángel Responde.

Ángel de Brito también recordó el día que volvió a tocar el tema cuando Pampita fue invitada a LAM. En ese ida y vuelta, el conductor le preguntó si había alguna actriz con la que no trabajaría. La respuesta de Pampita fue contundente. “Sí, hay una, que la iría a buscar y cuando me la encuentre… y vos sabés quién es”, disparó en clara referencia a Natalia Oreiro. La frase dejó en evidencia el malestar de la modelo y reavivó los rumores sobre el supuesto romance entre Vicuña y Oreiro durante las grabaciones de la novela.

Las microminis de cuero se volvieron a instalar: Pampita mostró cómo se usan

Pampita Ardohain mostró una receta infalible en el mundo de la moda y que no pierde lugar ni con el paso del tiempo. Cuero y el total black, una combinación que destaca, tiene presencia y es del gusto de muchos ciudadanos.

A través de las redes sociales, la estilista de Pampita, Mechi Ugarte, compartió en las redes sociales imágenes de la reconocida modelo vistiendo esa fórmula mientras graba entrevistas para un medio de comunicación donde inició su propio ciclo. La misma se mostró con un top sin mangas y de cuello halter, junto a una minifalda de ajustada que sobresaltaron su figura. Toda la combinación de piezas confeccionada con cuero y acompañada por un peinado recogido y distintas joyas.

Quién también posó con ese look fue la influencer Stephanie Demner. Mientras paseaba por Cannes, Francia, la influencer y pareja del extenista Guido Pella, mostró un vestuario total black de una marca reconocida y buscada por las famosas. Remera mangas cortas con efecto drapeado, minifalda de cuero con acabado brillante, al estilo balloon. A su vez contó con stilettos negros destalonados de Saint Laurent.