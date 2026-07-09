Floppy Tesouro buchoneó a un jugador de la Selección Argentina: qué le mandó

Durante una entrevista con Pampita , la bailarina reveló un dato que no deja bien parado a una figura de la Scaloneta .

En medio del furor mundialista que se vive en el país, Floppy Tesouro no le escondió nada a Pampita en una entrevista a fondo y terminó revelando un jugoso dato que le dejó los pelos de punta a las mujeres de la Selección Argentina . Es que lo que la modelo contó comprometió a una de las figuras de la Scaloneta.

Emocionada, Tesouro estalló con una revelación a primera vista ingenua. “¡Me reaccionó la historia un futbolista de la Selección!”, le dijo a Pampita en un mano a mano para Infobae. La modelo, atónita, repreguntó: “¿A Floppy Tesouro le escribió un futbolista de la Selección por Instagram...?”.

“¡Eso no es que te haya escrito un mensaje! ¡Eso es una reacción! Si ponés aplauso querés que el otro... conteste algo. ¿Lo hiciste?”, fue al hueso Pampita queriendo sacarle más datos a la bailarina. “¡Nada, nada! Por las dudas, que nada se malinterprete”, aclaró.

“¿Pero era un señor comprometido?”, fue a más Pampita, metiéndose en el barro. “Sí”, reconoció la otra, divertida en ese ping pong. A continuación, la mamá de Moorea agregó un dato clave: el futbolista en cuestión está actualmente en Estados Unidos, en pleno Mundial con la Selección. “No vamos a decir nada. Para no desconcentrar a nadie. ¡Por favor te lo pido!”, rogó la conductora.

Así las cosas, Floppy Tesouro intentó encontrarle una explicación a esa reacción con la que un día se encontró entre sus historias. “Capaz que es de buena onda, claro”, estimó, y de inmediato aclaró que, para ella, los que están en pareja no entran en su radar: “No hay manera de que yo toque a un hombre casado. Y habiendo tantos hombres, ¿por qué te tenés que meter con uno casado?”.

“¿Bajo qué concepto te puede atraer un hombre de familia? No la veo, no la haría y no me gusta que lo hagan”, dijo, y señaló: “Y me parece que hay mujeres que les da morbo salir con alguien que está en pareja, porque si no... no entiendo. O sea, algo les tiene que pasar interiormente, pero yo veo un tipo casado ¡y para mí ya tiene bombacha!”.

El cambio de look de Floppy Tesouro a sus 40 años

Floppy Tesouro llegó a sus 40 años con una sonrisa que lo dice todo. La modelo y cantante celebró su nueva vuelta al sol rodeada del cariño de sus seres queridos en una fiesta inolvidable, que compartió con alegría y gratitud a través de sus redes sociales.

"Recibí mis 40 rodeada de amor. Qué fiestón", escribió en Instagram junto a una serie de fotos que capturaron algunos de los momentos más felices de la velada. " Gracias a todos los que me acompañaron anoche, disfruté mi celebración. Feliz de recibir esta nueva década rodeada de familia y amigos, lo más importante en esta vida. Gracias a todos los que formaron parte de esta noche mágica", agregó, visiblemente emocionada.

Fiel a su estilo glamoroso y elegante, Floppy eligió un imponente look “total black” para la ocasión. Lució un vestido largo sin mangas, con cuello polera y ceñido al cuerpo, que resaltó su figura. El diseño, con movimiento en su caída y un cinturón del mismo tono que marcaba su cintura, fue el complemento perfecto para una noche llena de brillo, música y emociones.