Impactante reloj de lujo con diamantes de Antonela Roccuzzo en el Mundial: cuánto cuesta

La clasificación de la Selección Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 dejó imágenes cargadas de emoción dentro y fuera de la cancha. Tras el agónico triunfo por 3 a 2 frente a Egipto en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, una de las personas que volvió a acompañar a Lionel Messi desde las tribunas fue Antonela Roccuzzo , quien asistió junto a sus tres hijos.

Como suele suceder después de cada presentación de la Albiceleste, la rosarina compartió en sus redes sociales una serie de fotografías de la jornada. Sin embargo, más allá de los mensajes de apoyo al equipo de Lionel Scaloni y de las postales familiares, hubo un detalle que captó la atención de los seguidores y de los especialistas en moda: el exclusivo reloj que llevaba en su muñeca.

El accesorio no tardó en viralizarse y comenzó a despertar curiosidad por su diseño y su elevado valor . Todo indica que se trata de una de las piezas más recientes lanzadas por una de las firmas de alta relojería más prestigiosas del mundo.

El reloj de Antonela Roccuzzo que llamó la atención en el Mundial 2026

De acuerdo con las características que pueden apreciarse en las imágenes publicadas por Antonela, el modelo coincide con el Royal Oak Offshore Selfwinding Chronograph de 37 milímetros, una de las novedades incorporadas por la firma suiza Audemars Piguet para su colección de verano 2026. La reconocida manufactura define esta creación en su sitio oficial como una pieza que "combina oro rosa de 18 quilates con tonalidades azul claro", una combinación que mantiene la identidad estética de la línea Royal Oak Offshore y suma materiales de alta gama.

Además de su llamativo diseño, el reloj reúne una serie de detalles que lo convierten en una de las piezas más codiciadas de la colección. Entre sus principales características se destacan: caja de oro rosa de 18 quilates, bisel octogonal con diamantes engastados y los ocho tornillos característicos de la familia Royal Oak.

Además, su esfera en color light blue, correa de caucho celeste intercambiable, cronógrafo con tres subesferas y caja de 37 milímetros, diseñada para brindar mayor comodidad en muñecas pequeñas. La combinación entre metales preciosos, diamantes y un diseño deportivo es una de las señas de identidad de este modelo, que forma parte de las incorporaciones más recientes del catálogo de Audemars Piguet.

Cuánto cuesta el reloj que lució Antonela Roccuzzo

Otro de los aspectos que despertó mayor interés fue el valor de la pieza, ya que, según figura en el sitio oficial de Audemars Piguet, el Royal Oak Offshore Selfwinding Chronograph de 37 milímetros tiene un precio de 54.100 francos suizos. Si se toma una cotización aproximada de 1.845,12 pesos argentinos por cada franco suizo, el valor final del reloj ronda los 100 millones de pesos, una cifra que lo ubica entre los accesorios de lujo más exclusivos que pueden encontrarse actualmente en el mercado internacional. El elevado precio responde tanto a los materiales utilizados en su fabricación como al trabajo artesanal que caracteriza a la histórica manufactura suiza.

Por qué no es fácil conseguir este exclusivo modelo

Más allá de su valor económico, acceder a este reloj tampoco resulta una tarea sencilla, a diferencia de otras marcas de relojería, Audemars Piguet no comercializa todas sus piezas mediante un sistema tradicional de compra online. Para adquirir este modelo es necesario iniciar previamente un proceso de contacto con la firma.

Los interesados deben completar un formulario disponible en la página oficial de la marca para solicitar una cita en alguna de sus boutiques exclusivas o en los denominados AP House, espacios especialmente diseñados para la atención personalizada de clientes. Una vez enviada la solicitud, un representante de la empresa se comunica telefónicamente o por correo electrónico para coordinar la visita, aunque el procedimiento puede variar según el país o la boutique elegida.

La propia compañía explica que algunas sedes permiten reservar turnos directamente. En cambio, otras requieren una evaluación previa antes de confirmar el encuentro con el potencial comprador.

Mientras Lionel Messi continúa enfocado en la búsqueda de un nuevo título con la Selección Argentina, Antonela Roccuzzo volvió a convertirse en tendencia fuera del campo de juego. Esta vez no fue por un look completo ni por una publicación familiar, sino por un exclusivo reloj de alta relojería que combina diseño, tecnología y materiales premium.