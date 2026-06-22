El emotivo posteo de Antonela Roccuzzo tras el partidazo de Messi en el Mundial 2026.

La modelo e influencer compartió con sus seguidores como vivió la actuación de su marido ante Austria.

Antonela Roccuzzo , la influencer esposa de Lionel Messi , mostró en redes sociales cómo vivió el triunfo de la Selección Argentina frente a Austria y le dedicó un emotivo mensaje al capitán del equipo nacional, quien volvió a ser la gran figura de la tarde.

“Que privilegio verte hacer historia una y otra vez. Te amo”, escribió la modelo en Instagram junto a una foto donde se la ve alentando a la Scaloneta junto a sus hijos Thiago, Mateo y Ciro. Además, también subió una imagen en la que se lo puede ver al 10 celebrando uno de los dos goles que metió para convertirse en el máximo goleador en la historia de los mundiales.

Por otra parte, dejó en claro que no pierde nunca la elegancia y en uno de los videos se la puede ver cómo se pone delineador de labios. Cuando sonó el silbato que marcó el final, Antonela Roccuzzo celebró el triunfo entre gritos y abrazos junto a sus hijos. La esposa de Lionel Messi estaba en el palco con Mateo, Thiago y Ciro cuando el equipo se impuso y logró clasificar a la próxima ronda.

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Al grito de “vamos”, los tres hijos de la rosarina y el capitán festejaron la victoria saltando contentos con la familia. Rocuzzo, en tanto, no paraba de aplaudir al equipo dirigido por Lionel Scaloni. Minutos antes, Messi había marcado el segundo gol, que selló el 2-0, y el palco explotó: no pudieron contener la emoción y el desahogo. El tanto no fue uno más. Con ese grito, Messi llegó a 18 goles en Copas del Mundo y estiró la marca como máximo anotador histórico de los mundiales. La reacción de su familia fue instantánea: aplausos, lágrimas y una alegría imposible de disimular.

Cómo vivió Anto Roccuzzo una nueva victoria argentina

Poco antes de que comenzara el partido, Anto Roccuzzo llegó al estadio de Dallas, Texas, junto a sus hijos para presenciar el encuentro de la Argentina frente a Austria por la segunda fecha del grupo J del Mundial 2026.

La rosarina se mostró con Thiago, Mateo y Ciro, en la previa del partido cumpliendo con sus cábalas: la foto de la familia en la que todos llevan puesta la camiseta de la Albiceleste con el “10” en la espalda.

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Se trata de una tradición que no es nueva: comenzó en Qatar, cuando Roccuzzo dejó de usar la camiseta titular luego de la derrota contra Arabia Saudita. Desde entonces, ella y su familia lucieron la camiseta suplente en cada partido del equipo que dirige Lionel Scaloni.

La cábala continuó durante el triunfo de la Copa América 2024. En el debut de la Selección en la Copa del Mundo contra Argelia, volvió a repetir la vestimenta combinada con sus hijos, pero todos posaron con la celeste y blanca.