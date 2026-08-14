"El momento que usaba mi papá para pensar era cuando cag...": Marta Fort contó intimidades y todos quedaron mudos

Marta Fort volvió a demostrar que heredó de Ricardo Fort mucho más que el parecido físico y algunos de sus gestos. La influencer visitó Otro Día Perdido , el programa conducido por Mario Pergolini , y protagonizó un momento inesperado al revelar una particular costumbre de su padre cuando necesitaba pensar, hablar seriamente o tener un momento de privacidad.

La confesión tomó por sorpresa tanto al conductor como a quienes estaban presentes en el estudio. Con su habitual espontaneidad, Marta contó una intimidad desconocida del mediático empresario y generó risas entre la tribuna, Evelyn Botto y Soy Rada .

Todo comenzó cuando la influencer recordó algunos aspectos de la vida cotidiana de Ricardo Fort. Sin demasiadas vueltas y fiel a su estilo, Marta lanzó una frase que dejó completamente desconcertado a Pergolini: "El momento que usaba mi papá para pensar y ponerse profundo era cuando cag...", lanzó Marta Fort sin ningún tipo de aviso en pleno programa. La reacción de Mario Pergolini fue inmediata. El conductor quedó sorprendido por la naturalidad con la que la influencer contó la anécdota , mientras el público comenzó a reírse: "¿Entendés que es televisión nacional?", le respondió Mario Pergolini, en tono de chiste.

Lejos de detenerse, Marta continuó con su relato y explicó que Ricardo Fort encontraba en el baño un espacio de tranquilidad dentro de una casa que, según describió, tenía una dinámica muy particular: "Bueno, no se va a enterar, pero él se sentaba así en cul..., pensativo y ahí en el baño llamaba a las personas con las que quería hablar seriamente", continuó Marta Fort.

El particular lugar donde Ricardo Fort encontraba privacidad

La conversación siguió y Pergolini quiso saber si Marta realmente había presenciado esa situación. La influencer confirmó que sí y aportó otro detalle que volvió a provocar sorpresa en el estudio: "Usaba de diván el bidet". La respuesta generó una nueva reacción del conductor, quien no pudo ocultar su incredulidad ante la anécdota familiar que acababa de escuchar: "¿Te acordás de eso? ¿Y lo veías?", le preguntó Pergolini. "Usaba de diván el bidet", insistió Marta al describir la particular escena, "No es normal lo que contás, no cuentes ni en el psicólogo eso", siguió Mario, entre risas.

Finalmente, Marta Fort intentó explicar por qué su padre habría elegido ese momento y ese lugar para mantener conversaciones personales. Según contó, la enorme exposición que rodeaba a Ricardo también estaba presente puertas adentro de su hogar: "Como mi casa era prácticamente un estudio de televisión, ese era el momento más privado que tenía". La anécdota permitió conocer un costado cotidiano y desconocido de Ricardo Fort, mientras Marta volvió a demostrar su capacidad para sorprender con recuerdos familiares que, lejos de ser solemnes, reflejan la personalidad particular del empresario y la relación cercana que mantuvo con sus hijos.