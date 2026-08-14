La millonaria cifra que Camila Mayan le reclama a Alexis Mac Allister

Camila Mayan no cambia de idea y sostiene, desde su separación, un pedido millonario para Alexis Mac Allister . En medio de una separación polémica luego de que el futbolista dispute el Mundial de Qatar 2022, donde terminó consiguiendo el título, la influencer reclama una cifra que hace ruido.

Ambos habían llegado a un acuerdo para evitar todo tipo de proceso judicial pero, sin embargo, Mayan habría sido alertada sobre cuestiones legales que la habrían motivado a demandar al jugador e intentar obtener una suma millonaria de su deseo.

En las últimas horas la destacada periodista Yanina Latorre habló en El Observador y contó que Mac Allister le pagó el alquiler de un departamento por varios meses y, a su vez, le abonó una suma de 65 mil dólares, sumado a un auto. Sin embargo, esto no contentó a su expareja.

La suma millonaria que quiere Mayan

Según dio a conocer la misma periodista, Mayan quiere una suma total de 6 millones de euros. Luego de esta información, Carolina Molinari opinó durante su presencia en LAM: “La única profesión con la que se utiliza hacer esto es con el futbolista. No lo escuché en ninguna otra separación”.

CAMI MAYAN CUESTIONADA POR EL RECLAMO A ALEXIS MAC ALLISTER



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Por su parte, Romina Scalora sumó: “Ella es influencer, cuando trabajas con el celular no importa dónde estés. No te están cortando la posibilidad de trabajar”.

Por su parte, el conductor Ángel De Brito soltó: “Cuando estaban juntos Cami mostraba su vida y no vez que vivían en una mansión de Rusia, como Wanda ni había millones de euros. Una vida bastante normal. Por eso llama la atención el monto comparado con la vida que tenían”.

Cabe recordar que ellos no tuvieron hijos y tan solo tuvieron una relación de novios, lo que no llegaron a contraer matrimonio.

Ailén Cova mostró fotos de sus vacaciones junto a Alexis Mac Allister y los castigaron en las redes

Ailén Cova y Alexis Mac Allister disfrutaron de unas merecidas vacaciones junto a su pequeña hija Alaia. Tras participar del Mundial 2026 con la Selección Argentina, el futbolista pudo descansar en un paradisiaco paisaje de playa.

Como suele hacer en sus redes sociales, la diseñadora compartió los mejores momentos del viaje en familia a través de varias fotos. E hizo una comparación con las vacaciones del año anterior, donde todavía no estaba la bebé.

El posteo y el gesto que generó polémica

En sí, las publicaciones de las vacaciones de la familia Mac Allister no tienen nada objetable. Se ve la playa, el mar, y la familia pasando un buen momento. Y hasta replicaron fotos anteriores, para destacar las novedades: “Volvimos con una nueva integrante, y cambio de look”, puso junto a las dos fotos: la del año pasado, de la pareja a orillas del mar, y la de este año, con la bebé en brazos.

En cuanto al look, mientras el futbolista está casi igual, ella se ve bien diferente. Ahora luce una melena morocha, en lugar de la rubia cabellera de antaño con la que saltó a la fama. Si bien las imágenes de por sí no tienen nada de malo, los usuarios destacaron la fecha en la que fueron publicadas. Y rápidamente reaccionaron: “Murió el papá de un compañero de fútbol, ¿y ella sube esto?“, indicaron, en clara referencia al fallecimiento del padre de Lionel Messi.

Las críticas se multiplicaron a velocidad viral en las redes sociales: “Nuestro capitán está pasando por tremendo dolor”, le cuestionaron. “¿Justo ahora? No da”, le recriminaron. “No da, flaco”, insiste otro seguidor. “A destiempo”, le señalan. Mientras otros miembros de la Selección argentina, como Leandro Paredes, dejaron todo para ir a acompañar a Leo en este doloroso momento, Alexis y su pareja hacen gala de su felicidad, lo que molestó a varios internautas.

Cami Mayan explicó por qué fue a la Justicia contra Alexis Mac Allister

Desde la separación, el nombre de Cami Mayan quedó inevitablemente ligado al escándalo mediático que se generó cuando Alexis Mac Allister oficializó rápidamente su relación con Ailén Cova, una amiga de la infancia que ya formaba parte de su círculo cercano. Sin embargo, con el paso del tiempo, la influencer comenzó a construir su propio camino profesional en Argentina, mientras avanzaba el reclamo judicial que inició contra su expareja.

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En una entrevista con Infobae, Mayan explicó cómo fue el proceso interno que la llevó a acudir a la Justicia. "Mi pensamiento fue: 'Soy una piba sola contra una persona que es un hombre, un futbolista, campeón del mundo, que además viene de una familia de futbolistas y política'. Yo era una hormiguita al lado de un gigante. ¿Por eso tenía que dejar de reclamar? ¿En qué lugar me ponía si por ser la parte más chica dejaba de reclamar algo que me correspondía?", planteó.

Lejos de las acusaciones que recibió en redes sociales y algunos sectores mediáticos, la influencer aseguró que su decisión estuvo respaldada por la legislación vigente. "Me han criticado mucho por esto, pero existe una ley que lo ampara y dice que hay un plazo de seis meses cuando se termina la relación de convivencia para hacer el reclamo. Yo al mes de separarme no podía pensar en eso, pero llegó un momento en el que pensé que hacer eso me correspondía, no había razón para no hacerlo. En todo caso, si no me correspondía que me lo diga quien se encargue de hacerlo", sostuvo.