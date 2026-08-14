Boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: estos famosos quedaron fuera de la lista de invitados

Según trascendió, Tini Stoessel y Rodrigo de Paul celebrarían su boda el 19 de diciembre en Dock Haras y se está construyendo su lista de invitados.

El anuncio de la boda de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul generó una enorme expectativa y, mientras la pareja avanza con los preparativos, comenzaron a circular detalles sobre la posible lista de invitados . En Puro Show, el programa de eltrece, revelaron quiénes serían algunas de las figuras que tendrían un lugar asegurado en la celebración y también aquellos nombres que, por distintos conflictos, podrían quedar fuera.

Según trascendió, Tini Stoessel y Rodrigo de Paul celebrarían su boda el 19 de diciembre en Dock Haras, ubicado en el partido de Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires. Se trata de un espacio elegido anteriormente por reconocidas figuras del espectáculo, entre ellas Oriana Sabatini y Paulo Dybala, y Stefi Roitman y Ricky Montaner.

Uno de los primeros nombres mencionados fue el de Fran Stoessel , hermano de la cantante. Aunque durante los últimos meses surgieron versiones sobre un supuesto distanciamiento entre ambos, Pochi aseguró que personas cercanas a la familia sostienen que el vínculo continúa intacto. Además, la panelista destacó que existe una relación comercial entre Fran y el futbolista: “Fran y Rodrigo de Paul mantienen además un vínculo comercial, ya que comparten negocios y emprendimientos gastronómicos”.

Dentro del círculo íntimo de Tini también aparecerían Lizardo Ponce, María Becerra y La Joaqui, tres personas con las que la artista mantiene una relación cercana. Del lado de Rodrigo de Paul, en tanto, se espera la presencia de importantes figuras vinculadas al fútbol. Entre los nombres que suenan aparecen Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, mientras que también se especula con la asistencia de David Beckham y Victoria.

Oriana y Paulo, testigos claves

Oriana Sabatini y Paulo Dybala tendrían además un papel especial en la celebración. “La pareja, que también celebró su boda en ese lugar, fue testigo de un momento clave en la relación de Tini y de Paul: durante la fiesta de Sabatini y Dybala, ambos se reencontraron y se los vio juntos por primera vez tras la separación”, explicó Pochi.

Otro nombre que aparece entre los invitados que podrían estar presentes es el de Susana Giménez. De acuerdo con lo mencionado en el programa, la conductora ya habría anticipado en Por el Mundo que el 19 de diciembre sería la fecha elegida para la boda. En cambio, la presencia de Alejandro Sanz no estaría confirmada. “Porque él cumple el 18 de diciembre, lo que me contaban las fans es que él el 18 de diciembre cumple años, entonces siempre lo pasa en Europa, de vacaciones”, explicaron en el ciclo.

La situación familiar y los nombres de la supuesta “lista negra”

El casamiento también estaría atravesado por algunas internas familiares. El principal foco de tensión sería Alejandro Stoessel, padre de Tini, debido a diferencias vinculadas con la administración de los ingresos de la artista y la compra de una vivienda junto a Rodrigo de Paul. Según Pochi, “la relación se habría enfriado por diferencias en la administración de los ingresos de Tini y por la compra de una casa junto a de Paul, operación que el padre no habría avalado”.

Mariana Muzlera, madre de la cantante, también quedó involucrada en los rumores de distanciamiento. Sin embargo, un reciente “me gusta” que realizó en una publicación de Tini relacionada con la prueba de su vestido en París podría ser interpretado como una señal de acercamiento.

La familia de Tini se muestra igual de unida que siempre, a pesar de que los rumores dicen que Alejandro y Mariana se habrían separado tras 27 años de matrimonio.

En cuanto a los nombres que quedarían afuera, Marcelo Tinelli encabezaría la supuesta lista debido a antiguos conflictos relacionados con su padre. “Obvio que no”, remarcaron en Puro Show al hablar de una eventual invitación. También fue mencionada Cande Molfese, excompañera de Tini en Violetta. “Cuando fue lo de Cami Homs y Tini, ella se mostró cercana a Cami”, sostuvo Pochi.

Finalmente, Emilia Mernes y Duki también habrían quedado del lado de los posibles excluidos después del conflicto que protagonizaron meses atrás. “Fue heavy lo del quilombo con ella”, señalaron durante el vivo. A medida que se acerca el 19 de diciembre, la expectativa por el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul aumenta y la eventual lista de invitados promete convertirse en uno de los grandes focos de atención alrededor de la boda.