El motivo por el cual Tini Stoessel no invitó a sus padres a su boda con Rodrigo De Paul.

Tini Stoessel volvió a quedar en el centro de la polémica tras una controversial decisión que involucra a su familia. A poco de que la cantante sorprendiera al hablar públicamente de su casamiento con Rodrigo de Paul por primera vez, se conoció un dato que dio que hablar y que hablaría de una fuerte tensión familiar.

Según reveló Paula Varela en Intrusos, la Triple T habría decidido no invitar a sus padres, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera , a su boda. El motivo, de acuerdo con la información brindada en el programa, estaría relacionado con cuestiones económicas y con la administración de los negocios de la cantante.

“Parte de esta pelea tiene que ver más con algo que tiene que ver con el dinero y los negocios”, explicó Paula Varela al aire de Intrusos. Según la panelista, Tini Stoessel habría conversado con sus padres acerca de su intención de incorporar un administrador para que se encargue de revisar y ordenar sus cuentas y negocios. “Quiso poner un administrador y habló con los padres y dijo: ‘Che, me gustaría poner un administrador, así nos ayuda en todo’”, relató Varela. La particularidad es que se trataría del mismo administrador que tendría Rodrigo de Paul.

La decisión habría generado un fuerte cortocircuito con sus padres, especialmente con su madre: “Tini fue tajante y la mamá está triste”, aseguró Varela, dando cuenta del impacto que habría tenido la determinación en la familia. El conflicto, entonces, estaría directamente relacionado con la manera en que Tini quiere manejar su patrimonio y sus negocios en esta nueva etapa de su vida: “Pone un administrador que quiere que le revise las cuentas”, agregó la periodista.

Así, mientras Tini avanza con los preparativos de su boda y se muestra cada vez más entusiasmada con el vestido que eligió en París, una inesperada interna familiar amenaza con convertirse en uno de los grandes temas alrededor del casamiento.

La primera prueba de vestido de novia de Tini

Tini Stoessel sorprendió en los últimos días a sus seguidores con una noticia que confirma uno de los pasos más importantes de su historia de amor con Rodrigo de Paul: la cantante ya comenzó con los preparativos de su casamiento y mostró en redes sociales la primera prueba de vestuario de su vestido de novia. “Bueno, bueno, es primera prueba de vestuario para mi vestido. Ay, estoy súper emocionada”, contó Tini, visiblemente movilizada por el momento. Y adelantó que no se tratará simplemente de elegir un vestido, sino que detrás de la celebración habrá un concepto muy especial para ella.

“Les quiero contar todo el concepto del casamiento. Lo que significa para mí, lo que va a representar ese día”, explicó la cantante, dejando en claro que tiene pensado compartir con sus fanáticos cada detalle de esta nueva etapa. El viaje a París fue parte de esta particular aventura. Tini contó, con el estilo espontáneo que la caracteriza, que incluso había llevado una cámara para documentar todo el proceso: “Les voy a ir mostrando absolutamente todo”, prometió. Así, entre preparativos, valijas, productos de belleza, té con jengibre y momentos de complicidad con su equipo, la cantante fue registrando el detrás de escena de una jornada muy especial.

La expectativa fue creciendo durante todo el viaje. Tini mostró cómo se preparaba el pelo con trencitas y contó que faltaban apenas horas para enfrentarse a una de las pruebas más importantes: “Es un gran avance. Qué susto, ¿no?”, reconoció. Y cuando llegó el momento de verse con parte del diseño, la emoción fue total: Tini aseguró que no podía mostrar demasiado porque lo que estaba viviendo era una locura.