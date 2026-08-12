Luck Ra habló otra vez de su separación pero ahora con una indirecta musical

Tras su separación, Luck Ra adelantó un lanzamiento musical y una frase del material generó especulaciones sobre un posible mensaje para su expareja.

A pocos días de que Luck Ra y La Joaqui confirmaran su separación, el cantante cordobés volvió a quedar en el centro de la atención por una publicación en sus redes sociales. Esta vez, el artista eligió la música para expresarse y compartió un video que rápidamente generó interpretaciones entre sus seguidores.

La imagen fue difundida por la cuenta de X de El Ejército de LAM y muestra a Luck Ra frente a cámara mientras interpreta una estrofa de “Ojalá”, una de sus canciones. La elección de la letra no pasó desapercibida, especialmente por el reciente final de su relación con La Joaqui: “Y ojalá que te dé lo que pedías, lo que yo quise y no podía y que seas muy feliz”, canta el cordobés en el fragmento.

A partir de esas palabras, varios usuarios de las redes sociales comenzaron a preguntarse si se trataba de un mensaje dirigido a su expareja. Sin embargo, Luck Ra no confirmó que la canción tuviera relación con la ruptura. De hecho, poco después dejó en claro cuál es su postura frente a las repercusiones que surgieron a partir de sus publicaciones.

Luck Ra anticipó nuevos proyectos musicales

Más allá de las especulaciones vinculadas a La Joaqui, el cantante también aprovechó sus redes sociales para adelantar que se encuentra trabajando en nueva música. El lunes había generado expectativa entre sus seguidores con un mensaje en el que anticipaba novedades. “No busco andar desacatado. Ahora me subo a un avión, pero mañana les cuento más”.

Este martes 11 de agosto, Luck Ra retomó aquella frase y explicó el motivo de su viaje en un nuevo video publicado en Instagram. “No ando desacatado porque ando con los de DesaKTa2”, expresó. En las imágenes también aparecen Fer Olmedo y Joaco Martin, quienes serán parte de una próxima colaboración musical junto al cantante cordobés. El lanzamiento está previsto para el jueves y los artistas ya mostraron un pequeño adelanto de la canción que llegará próximamente a las plataformas digitales.

El mensaje de Luck Ra ante las especulaciones

La repercusión de sus publicaciones llevó a que algunos seguidores interpretaran sus palabras como una provocación o una posible indirecta hacia La Joaqui. Ante esos comentarios, el propio Luck Ra decidió intervenir en la conversación y aclarar su posición: “Queridos chusmas yo no pienso generar odio hacia nadie, sean felices siempre”, escribió el artista en los comentarios de su publicación.

De esta manera, Luck Ra intentó ponerle un freno a las interpretaciones que pudieran derivar en enfrentamientos. Mientras continúa la repercusión por su separación de La Joaqui, el cantante parece concentrado en una nueva etapa profesional, con canciones, colaboraciones y proyectos que lo mantienen activo en la escena musical.