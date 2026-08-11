Tras separarse de La Joaqui, aseguran que Luck Ra tiene un romance secreto en España.

Luck Ra y La Joaqui se separaron hace unos días atrás y en las últimas horas salió un detalle escandaloso a la luz: desde España aseguran que el cantante tiene a una mujer en Madrid y es la persona que habría sido la tercera en discordia.

En Mitre Live , el periodista Juan Etchegoyen conversó con su colega Roberto Antolín que sacó esta información a la luz. Sumando así nuevos y escandalosos detalles a la trama de la separación de los artistas urbanos.

“Lo que te voy a contar hoy es una información clave en la separación de Luck Ra y La Joaqui . Ella no está al tanto de este información y puede que se entere por nosotros”, comenzó diciendo el comunicador europeo en su charla con Juan Etchegoyen . En ese sentido, Roberto Antolín profundizó su información: “He estado investigando e indagando en Madrid por esta situación y lo que me han dicho es que hay un motivo personal que lo ha llevado a Luck Ra a estar tantos días en Madrid”.

“A mí me dicen que él durante la relación con la Joaqui estaba viéndose con otra persona en España y es una mujer que vive en Madrid. No ha venido a España por tema de conciertos sino por esto”, agregó Antolín. “Hace un tiempo Luck Ra empezó a salir con una mujer mientras estaba en una relación con La Joaqui. Esta persona ha sido su amante en el instante que él estaba con Joaqui. Madrid es una ciudad pequeña y todo se sabe”, dijo al respecto el periodista madrileño.

Y concluyó: “A mi lo que me trasladan es eso. Empezó esta relación cuando estaba con La Joaqui y cuando vio la seguridad de tener a esta mujer se separó de Joaqui. Quizás La Joaqui terminó en buenos términos pero lo que pasó fue esto. Las visitas a Madrid constantes son por este motivo, hasta noviembre no tiene concierto acá Luck Ra”.

Luck Ra se cansó y respondió a las críticas tras los dichos de La Joaqui

Los rumores no cesan a pesar de que las partes descartaron la supuesta infidelidad que habría protagonizado Luck Ra con Tuli Acosta, la tercera en discordia. Luego de varias declaraciones de La Joaqui, como también un descargo importante de quien quedó involucrada en la separación, el cantante lanzó una publicación en sus historias de Instagram donde dejó en claro su postura sobre el caso. Harto de las hipótesis sobre la separación y que lo dejan mal parado por una supuesta infidelidad, el cordobés escribió un texto extenso aclarando lo sucedido.

“Para la gente que no sabe ni cuántos años tengo, tengo 27, no 28. Busco un duelo tranquilo, privado, en paz”, sostuvo en una historia de la red social. Por otra parte, aclaró los rumores y negó la infidelidad: “Ya soy adulto. Ya se dijo, pero aún no salió de mi boca. Con Tuli no pasó absolutamente nada”.

“Sí, ya sé que soy más feo que pisar bosta descalzo. No busco andar desacatado”, lanzó con cierta ironía y en tono de risa. Para cerrar, soltó: "Ahora me subo a un avión, pero mañana les cuento más".