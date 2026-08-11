La Nena de Argentina realizó un posteo especial tras la vuelta de la actriz a la pantalla de Telefe .

La emotiva reacción de Virginia Lago al conmovedor mensaje de María Becerra por su regreso a la televisión.

La actriz y conductora, Virginia Lago , reaccionó al especial y emotivo mensaje que María Becerra le dedicó en sus redes sociales tras su esperado regreso a la pantalla de Telefe con su ciclo de películas, Historias del Corazón .

La conductora debutó el lunes 3 de agosto a las 16:45 y no solo se emocionó ella sino que generó lo mismo del otro lado de la pantalla. Y una que dejó en evidencia este sentimiento fue La Nena de Argentina mediante su cuenta de Instagram: "Qué recuerdos más lindos me desbloqueó esto".

Tras compartir un recorte de lo ocurrido en esta tarde tan especial con el regreso del exitoso ciclo de Telefe, María Becerra recordó sus viejos tiempos acompañada por la gran actriz: "Na na na na, me voy a poner la tele cada vez que pueda a la hora que estás vos reina hermosa. Que nostalgia". "Esta preciosa mujer nos ha acompañado tanto a todos los argentinos y argentinas, recuerdo que allá por el 2012/13/14, me sentaba siempre con mi abuelita y mi mamá a tomar la merienda con esa voz dulce que te saludaba y se comía sus masitas o se tomaba su famoso 'vinito'", concluyó en referencia a los días que dejaba la taza de té y que han sido tan virales en las redes durante años.

Así fue que Virginia decidió grabar un video para las redes donde leyó estas hermosas palabras que le escribió una de las artistas más globales del país, a la que definió como "muy particular y muy hermosa". "Gracias María, muchísimas gracias", expresó antes de comenzar a leer en voz alta.

Virginia Lago leyendo las palabras que María Becerra le dedicó hace unos días por su regreso a Telefe. pic.twitter.com/wsKRhunwmh — Comunidad Maria Becerra (@MBComunidad) August 10, 2026

Una vez que terminó de decir lo que le escribió Becerra en su posteo, la mítica actriz se mostró muy conmovida por el alcance que ha tenido su labro durante muchos años: "Muchas gracias María, hermosa esta cartita. Es una cartita, preciosa. Te abrazo fuerte, te quiero".

El regreso de Virginia Lago con Historias del Corazón

Virginia Lago debutó el pasado lunes 3 de agosto a las 16:45 con una nueva temporada de Historias del Corazón y no pudo evitar movilizarse por su vuelta a la pantalla chica. "Hola, ¿cómo les va? Ay, qué emoción, juro que me tiemblan las piernas. Tanto tiempo... Gracias por estar allí. Muchas gracias. Estoy realmente emocionada. Los abrazo fuerte, fuerte, fuerte, fuerte y vamos a compartir pedacitos de vida", comenzó diciendo la actriz y conductora.

"Cómo los extrañaba, por Dios, de verdad. Tanto que me decían en todos los lados, '¿cuándo volvés, cuándo volvés, cuándo volvés?'. Bueno, aquí estoy, contentísima, muy, muy movilizada", continuó. "Tenemos que estar juntos, tenemos que abrazarnos, sí. Aquí estoy, aquí estamos, todos, ¿no? En este mundo difícil, pero hermoso, hermoso. Hay que respetarse, hay que abrazarse, hay que mirarnos a los ojos, decir muchas gracias, importarnos qué le pasa al otro", reflexionó.

"Vamos a jugar a eso, a jugar y hacerlo realidad, ¿no? Los abrazo fuerte, fuerte, fuerte. Hoy vamos a comenzar con una novela extraordinaria. Hace mucho tiempo, ¿se acuerdan? Aquí estoy otra vez contándola. Quiero que la disfruten", anunció sobre Avenida Brasil. "Es realmente una obra de arte, de verdad. ¿Cuánto, cuánto, cuánto nos cuentan? La vida tiene tantas cosas... Tiene cosas buenas y otras no tanto. Y además, es una aventura genial", añadió.

"De a poquito van a ir disfrutando de esta historia, que es realmente fantástica, por un escritor que ha escrito algo extraordinario. Unos actores preciosos, hermosos, sí. Amo a los actores, los quiero tanto. Bueno, los voy a dejar. Nos vemos en un ratito, ¿sí? A disfrutarlo. Muchas, muchas, muchas gracias por todo. Los abrazo fuerte", cerró Virginia Lago.