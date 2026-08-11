El contundente mensaje de José Chatruc tras separarse de Sabrina Rojas

Sabrina Rojas confirmó este lunes 10 de agosto su separación de José Chatruc . La conductora comunicó la noticia a través de sus redes sociales y explicó que la decisión fue tomada de común acuerdo, después de una charla entre ambos. Poco después, el exfutbolista reaccionó públicamente y dejó un mensaje cargado de cariño y respeto hacia quien fue su pareja durante los últimos meses.

La noticia sorprendió a los seguidores de Rojas, ya que la relación con Chatruc había comenzado recientemente y ambos habían compartido distintos momentos de su vínculo. Sin embargo, la conductora decidió contar personalmente lo ocurrido y aclarar que la ruptura no estuvo relacionada con una pelea o un conflicto puntual: “Paso por acá para contar que Pepe y yo ya no estamos juntos”, anunció Sabrina Rojas en una publicación de Instagram .

En el mismo mensaje, la conductora explicó cuáles fueron las razones que llevaron a ambos a tomar la decisión de finalizar la relación. Según expresó, el vínculo simplemente dejó de tener la misma conexión que al comienzo y ambos entendieron que no tenía sentido intentar sostener algo que ya no fluía de la misma manera: “Nada sucedió, simplemente hubo una magia que se desvaneció. Cuando las cosas se traban, no hay que forzarlas. Así lo entendimos los dos después de una linda charla”, explicó Rojas.

Sabrina Rojas destacó el vínculo que tuvo con José Chatruc

A pesar de confirmar la separación, Sabrina Rojas eligió destacar los aspectos positivos de la relación y dejó en claro que conserva un profundo cariño por Chatruc: “José es una de las personas más espectaculares que se me cruzó en estos últimos años, por eso estos meses me los guardo como un hermoso recuerdo”, expresó la conductora.

De esta manera, Rojas buscó transmitir que la ruptura se produjo en buenos términos y sin situaciones conflictivas. Su mensaje también reflejó una decisión de ambos de aceptar que el vínculo había llegado a un punto en el que continuar no era lo mejor para ninguno de los dos. La publicación rápidamente generó repercusiones entre sus seguidores, especialmente por la manera en la que la conductora decidió comunicar el final de la relación.

La reacción de José Chatruc tras la separación

Poco después de que Sabrina Rojas hiciera pública la noticia, José Chatruc compartió en sus redes sociales el comunicado de la conductora y respondió con un breve pero contundente mensaje: “Nada más que agregar. Sos una mujer increíble, Sabri”, escribió el exfutbolista junto a la publicación.

Con esas palabras, Chatruc dejó en evidencia que la separación se produjo en buenos términos y que, pese a haber decidido continuar sus caminos por separado, mantiene intacto el respeto y el afecto por Rojas. La respuesta también acompañó el tono elegido por la conductora para comunicar la ruptura: lejos de las polémicas o los reproches, ambos hicieron hincapié en el cariño que permanece después de la relación.

Así, Sabrina Rojas y José Chatruc pusieron punto final a su vínculo de manera pública, pero dejaron claro que la decisión no estuvo marcada por un enfrentamiento. Para ambos, se trató de aceptar que aquella conexión que los había unido durante los últimos meses ya no estaba presente y que lo mejor era seguir adelante por separado.