¡Sorpresas! Yanina Latorre reveló nuevos participantes de MasterChef Celebrity

La nueva temporada de MasterChef Celebrity comienza a definir sus protagonistas y, mientras Telefe continúa trabajando en el armado del elenco para la nueva edición, ya trascendieron varios nombres que podrían ponerse el delantal y enfrentarse a los desafíos de la cocina. La información fue revelada por Yanina Latorre durante su programa, Sálvese quien pueda, donde repasó el estado de las negociaciones y marcó una diferencia importante entre los famosos que ya firmaron contrato y aquellos que todavía se encuentran en conversaciones con la producción.

Según explicó la panelista, dentro de la producción del reality utilizan la palabra "cerrado" para referirse a quienes ya tienen su contrato firmado. En ese sentido, aseguró que hasta el momento hay una sola figura que puede considerarse oficialmente confirmada: "Ellos llaman en MasterChef cerrado al que firmó. La única real, pero real, que está cerrada es Juli Poggio", aseguró Yanina. De esta manera, la ex participante de Gran Hermano se convertiría en una de las figuras centrales de la nueva edición del reality gastronómico.

Más allá de Julieta Poggio , hay varios nombres que se encuentran avanzados en las conversaciones. Uno de ellos es La Tora , también surgida de Gran Hermano, quien estaría muy cerca de llegar al programa. A ella se suma Pablo Giralt , periodista deportivo que, de acuerdo con la información compartida por Latorre, también tendría las negociaciones encaminadas. La panelista, además, mencionó a Dalma Maradona como otra de las figuras que fueron buscadas por la producción.

"Segunda, que acá lo hablaron los chicos cuando yo no estaba, La Tora está avanzadísima. Pablito Giralt está muy avanzado. Otra que buscaron es a Dalma Maradona", enumeró. El caso de Dalma Maradona presenta, sin embargo, algunas dificultades vinculadas con las fechas de grabación. La hija de Diego Maradona no tendría una relación cercana con la cocina, aunque ya habría comenzado a prepararse ante la posibilidad de formar parte del ciclo: "A Dalma Maradona no le gusta cocinar, empezó a tomar clases en lo de Jordana", contó Latorre.

Dalma Maradona y un posible ingreso después del estreno

La participación de Dalma todavía no está definida debido a un inconveniente con su disponibilidad. Según explicó la periodista, podría incorporarse al programa una vez comenzadas las grabaciones, una alternativa que no sería la preferida por la producción: "Está coqueteando con el tema, pero tiene un tema de fechas. Para el inicio de MasterChef, ella no estaría y podría sumarse después, cosa que a la producción de MasterChef no le encanta", explicó.

Otro de los nombres que aparece en las conversaciones es L-Gante. El cantante estaría negociando actualmente con la producción y todavía no habría una confirmación sobre su incorporación. En tanto, Edith Hermida sería otra de las figuras que estaría muy cerca de cerrar su participación. Según Yanina, la conductora ya habría acordado aspectos importantes de su contrato, aunque todavía falta la firma definitiva: "Y otra que está casi como Juli Poggio, que ya arregló todo el sueldo, condiciones, pero que todavía no puso el gancho, pero ya está, la señora Edith Hermida", reveló.

Con Juli Poggio como única participante confirmada oficialmente y nombres como La Tora, Pablo Giralt, Dalma Maradona, L-Gante y Edith Hermida en distintas etapas de negociación, el nuevo MasterChef Celebrity comienza a tomar forma y ya genera expectativa antes de que sus participantes se enfrenten a las hornallas.