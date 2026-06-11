Quiénes son los candidatos a reemplazar a Donato De Santis en MasterChef.

Donato De Santis ya no formará parte de MasterChef . El histórico jurado se despidió del reality en la última final y, desde entonces, comenzaron las especulaciones sobre quién sería el chef que lo reemplace en la terna de jurados. Además, lo acompañaron los rumores de las posibles salidas de sus compañeros Damián Betular y Germán Martitegui .

Frente a esta ausencia de peso que se dará a partir de la siguiente temporada, Juan Etchegoyen reveló en Mitre Live que "Telefe y Box Fish ya están trabajando en la vuelta de Masterchef Celebrity. Se vienen cambios en el programa y a esta hora peligra la continuidad de Damián Betular y Germán Martitegui porque todavía no los han llamado”.

“Y no solo eso sino que ya han convocado a un casting de jurados importantes de la gastronomía que competirán por un lugar en el ciclo que conducirá Wanda Nara”, continuó. Además, dio a conocer que "el casting será el 18 y 19 de julio y se cree que en septiembre podría llegar a empezar esta nueva temporada”.

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De acuerdo a lo que dicen desde el canal, "se busca reemplazo para Donato de Santis pero todavía a mí ni Damián ni Germán me confirman que los llamaron. ¿No será que cambia el jurado?”, indicó el periodista.

La danza de nombres

“Me hablan desde mi fuente de Telefe de un casting donde estarán Mauricio Asta, Dolli Yrigoyen y Maru Botana pero Dolli me niega haber recibido llamado del canal”, concluyó Juan Etchegoyen sobre los posibles nombres que se podrían sumar. Además, en SQP, Sabrina Rojas dio a conocer que el chef italiano no sería la única baja de cara a la nueva entrega que planean hacer en Telefe, que tendrá nuevamente a Wanda Nara como conductora.

Entonces, como todo indicaría que el pastelero sería el único que seguiría en su puesto, lo fueron a buscar y contó: "Lo charlábamos el otro día en el Martín Fierro y le decíamos que no le creemos. Lo que pasa es que él, junto con Germán, hicieron 10 temporadas, los tres hicimos 5 temporadas, que también es una barbaridad. Estaba muy contento, dice que tiene otros planes. Para mí son familia, lo que decidan está bien".

Embed - Peligra la continuidad de Betular y Martitegui en “Masterchef”: “Convocaron a jurados para casting”

De todas maneras, cuando le preguntaron si Tegui les había comunicado su deseo de abandonar, expresó: "Te soy muy sincero, terminó el 28 de febrero de grabar y hay como un détox del tema. No hablamos ni nos llamaron para otra temporada. Creo que falta mucho para otra."

Incluso, abrió la puerta a que él mismo pueda irse: "Es un formato que amo pero siempre las charlas son que hay que coincidir todos". "Es un formato que se hace con mucha onda, cualquiera va a estar bien. Lo importante es que se haga, lo importante son los participantes, el jurado puede cambiar como en otras partes del mundo", concluyó enigmático.