La Joaqui volvió a referirse a Tuli luego de su participación en PH y tomó una drástica decisión

La Joaqui atraviesa un momento personal complejo luego de su separación de Luck Ra y decidió hablar públicamente, una vez más, sobre el final de la relación. La cantante fue una de las invitadas de la nueva temporada de PH, Podemos Hablar ( Telefe ), donde se quebró al recordar lo ocurrido y se refirió al vínculo entre su expareja y Tuli Acosta, señalada en medio de la ruptura.

Durante la conversación con Andy Kusnetzoff , la artista explicó que una de las situaciones que más le afectó estuvo relacionada con la cercana amistad que existía entre Luck Ra y Tuli Acosta . Si bien aclaró que no considera que hayan actuado con intención de lastimarla, reconoció que hubo determinados límites que, desde su perspectiva, no fueron contemplados.

"Ellos son amigos de verdad. Siento que, cuando aparece una pareja en una amistad tan fuerte, hay límites que para los adultos pueden resultar obvios, pero quizás para ellos no lo eran", expresó.

En ese sentido, La Joaqui remarcó que no cree que haya existido maldad detrás de lo sucedido, aunque sí admitió que se sintió profundamente afectada por algunas decisiones: "No pienso que hayan hecho nada desde la maldad. Siento que actuaron pensando en ellos, y se olvidaron de que eso podía dolerme a mí", sostuvo.

La Joaqui contó por qué le dolió tanto separarse de Luck Ra

La cantante también explicó que el final de su relación con Luck Ra tuvo un impacto particular porque, a diferencia de experiencias sentimentales anteriores, había encontrado un vínculo que consideraba sano: "En todas las relaciones me han engañado, menos en esta. Es la primera que no sufro infidelidad, violencia, mi primera relación sana que se acaba repentina, sorpresiva, y estoy lidiando con eso, que simplemente lo que yo tenía para ofrecerle al otro no le alcanzó y está bien, lo entiendo y respeto".

A esa situación se sumó una diferencia en la manera de interpretar un episodio que terminó generándole un fuerte malestar: "Tuvimos una situación que me afligió de más y me dolió de más, me sentí incomprendida, algo que para él no era tan grave, a mí me estaba doliendo muchísimo", se sinceró.

Luego de su aparición televisiva, La Joaqui utilizó sus redes sociales para profundizar sobre el momento que atraviesa y agradecer las muestras de cariño que recibió. En ese mensaje, además, anunció que decidió suspender algunas notas y apariciones públicas que tenía previstas durante agosto: "Estoy atravesando un proceso de separación que no me esperaba, y eso hizo que no pudiera prepararme para actuar como si nada hubiera pasado".

La artista explicó que, detrás de su exposición pública, también existe una persona que necesita tiempo para procesar lo ocurrido: "Al final del día, soy una persona tan común y corriente como cualquiera, transitando un desamor con todo lo que eso implica: días buenos, días difíciles y muchas emociones. Como cualquier persona, necesito tiempo para acomodar lo que siento", continuó.

La decisión de La Joaqui para cuidar su estabilidad emocional

La Joaqui reconoció que sus compromisos profesionales hicieron que tuviera que afrontar parte de este proceso frente a las cámaras, aunque remarcó que siempre intentó cumplir con las obligaciones asumidas: "La diferencia es que, por mi trabajo, muchas veces me toca vivir estos procesos de manera pública y con compromisos laborales que ya estaban asumidos y que no podíamos cancelar. Porque, además de ser sensible, también entiendo el valor de la responsabilidad", aclaró sobre su participación en PH, Podemos Hablar.

Sin embargo, decidió hacer un cambio para las próximas semanas y diferenciar las apariciones mediáticas de sus presentaciones musicales: "Siempre intenté cumplir con los compromisos que ya tenía asumidos porque respeto profundamente a mi equipo, a los equipos con los que trabajo, a todas las personas que dependen de mí y, por supuesto, a ustedes. Pero hoy siento que también necesito priorizar mi estabilidad emocional. Por eso, decidimos suspender las notas y apariciones que teníamos previstas durante este mes. Los shows, en cambio, seguirán tal como estaban pactados y con la misma profesionalidad y el mismo amor de siempre", anunció.

El pedido de La Joaqui sobre Luck Ra y Tuli Acosta

A pesar del dolor que manifestó durante sus declaraciones, la cantante también hizo especial hincapié en que no quiere que sus seguidores conviertan el apoyo que recibe en agresiones contra su expareja o Tuli Acosta: "Quiero pedirles especialmente que no transformen el apoyo hacia mí en ataques hacia otras personas. No es lo que deseo, no representa lo que siento ni la manera en la que eljo vivir. No creo que haya villanos en esta historia; no los hay. Solo hay personas diferentes, con formas distintas de sentir, de amar, de actuar y de atravesar la vida".

La Joaqui también recordó el lugar que ambos ocuparon en su vida y aseguró que no siente rencor: "Quiero que recuerden que, más allá de cómo hayan terminado las cosas, hubo un momento en el que compartimos amor, afecto y momentos muy valiosos. Tanto mi ex pareja como su mejor amiga fueron personas muy importantes y muy queridas para mí. No les guardo odio ni rencor, y tampoco quisiera que esta situación perjudique, bajo ningún contexto, sus emociones, sus carreras o el camino que construyeron con tanto esfuerzo".

Finalmente, la artista explicó que sus publicaciones estuvieron atravesadas por sus propias emociones y que la exposición de distintas versiones sobre la ruptura hizo todavía más difícil el proceso: "Con todas las hipótesis, teorías y versiones que circularon, y a las que me vi involuntariamente expuesta, este duelo se volvió mucho más difícil de transitar. Eso despertó en mi enojos y frustraciones que muchas veces ni siquiera me representan”.

“En el fondo, siempre voy a elegir intentar comprender antes que señalar. Solo quiero cerrar esta etapa con respeto, seguir adelante y enfocarme en sanar. Gracias por acompañarme siempre con tanto cariño. Espero que podamos dar vuelta la página juntos y mirar hacia todo lo lindo que viene", concluyó La Joaqui.