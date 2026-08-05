El fuerte descargo de Tuli Acosta: se hartó de que la señalen como la tercera entre La Joaqui y Luck Ra

Horas después de que se revele cómo fue que se dio a conocer la supuesta infidelidad de Luck Ra , Tuli Acosta , la tercera en discordia, se vio avasallada por los rumores y optó por lanzar un fuerte descargo en las historias de Instagram de su cuenta personal.

"No aclaré nada antes porque no lo creía necesario. Confiaba en que la palabra de Joaqui y de Facu era más que suficiente", comenzó diciendo en un fuerte mensaje con el que intentó calmar las críticas y desligarse de la separación entre Luck Ra y La Joaqui .

Luego, en un largo texto sumó: "Pero como están usando mi nombre para contar una historia que jamás existió, quiero decir que Facu es uno de mis mejores amigos hace muchos años. Entre nosotros nunca pasó absolutamente nada ni nunca va a pasar. Es una relación de amistad y siempre fue así".

"Joaqui es una mujer a la que admiro muchísimo y siempre va a tener todo mi respeto. Es un momento muy difícil para ella y no quiero que se la siga lastimando con versiones falsas", dijo Tuli y sumó a su escrito aclaratorio: "Nosotras sabemos cómo son las cosas, no existe ninguna historia detrás de todo esto, que no sea la de ellos, pero me pareció importante también dar mi opinión y aclarar lo que sea necesario para que dejen de inventar cualquier cosa".

Para cerrar el mensaje, escribió: "Aclaro esto únicamente para frenar las mentiras y pedir que dejen a las personas correctas transitar su duelo y a mí mantenerme al margen de todo esto. Lo único que consiguen es hacer todavía más doloroso un momento que ya de por sí es difícil".