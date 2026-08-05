Las lujosas vacaciones de Mariana Fabbiani en Mykonos

Alejada por unas semanas de la televisión, Mariana Fabbiani aprovecha el receso laboral para recorrer algunos de los destinos más exclusivos de Europa. En las últimas horas, la conductora volvió a captar la atención de sus seguidores al compartir una nueva galería de fotos de sus vacaciones por el Mar Mediterráneo, donde mostró paisajes de ensueño , momentos de relax y postales junto a su familia .

A través de un carrusel publicado en sus redes sociales , la conductora dejó ver parte de su estadía en la costa europea. La primera fotografía la muestra disfrutando de un baño en aguas cristalinas, mientras que el resto del álbum refleja diferentes rincones de Mykonos , una de las islas griegas más visitadas durante el verano por turistas de todo el mundo. Como ocurre habitualmente en sus publicaciones, la moda volvió a ocupar un papel destacado. Mariana Fabbiani eligió distintos looks veraniegos para cada jornada, con bikinis bordados , pareos livianos y sandalias de la firma Chloé, complementados con accesorios ideales para recorrer la costa mediterránea.

Además de las clásicas imágenes de playa, la conductora mostró parte de sus recorridos por las ciudades que visitó. En las fotografías se la ve descansando en plazas, disfrutando de la gastronomía local en restaurantes, brindando con una copa de vino y relajándose en distintos escenarios frente al mar. Uno de los momentos que más llamó la atención de sus seguidores fue una imagen en la que posó sosteniendo un abanico con la frase “Fuck off”, un detalle que aportó un toque de humor a la publicación y que rápidamente se viralizó entre sus fanáticos.

La publicación acumuló miles de "Me Gusta" en pocas horas y recibió numerosos comentarios de colegas del mundo del espectáculo. Tatiana Schapiro destacó la belleza de los paisajes elegidos para el viaje, mientras que Georgina Barbarossa celebró el recorrido por diferentes ciudades europeas. Entre los mensajes también sobresalió el de Evelyn Von Brocke, quien hizo referencia al presente familiar que vive la conductora. “La familia disfrutala en el momento exacto, cuando aún el nido no está vacío. Felicitaciones”, escribió con afecto.

El viaje familiar que antecedió a su paso por Grecia

Antes de instalarse en el Mediterráneo, Mariana Fabbiani había compartido otra experiencia inolvidable durante sus vacaciones en España. En esa oportunidad viajó junto a sus padres, Silvia Mores y Alfredo Fabbiani, además de su hermana Paola, con quienes recorrió ciudades emblemáticas como Ronda, Marbella y Madrid.

Aquella escapada también quedó reflejada en sus redes sociales mediante distintas fotografías y videos. Al finalizar ese recorrido, la conductora resumió el significado del viaje con un mensaje que emocionó a sus seguidores: “Dumpcito de una semana inolvidable. Mucho amor, descanso y momentos en familia que voy a atesorar”. Con esta nueva etapa de sus vacaciones, Mariana Fabbiani vuelve a demostrar que, además de disfrutar de algunos de los destinos más exclusivos de Europa, prioriza los momentos compartidos con sus seres queridos, una faceta que sus seguidores celebran en cada publicación.