Preocupa la salud de Denisse González: la ex GH lleva varios días internada y su diagnóstico es incierto

La salud de Denisse González mantiene en vilo a sus seguidores. Lo que comenzó como un chequeo médico de rutina terminó convirtiéndose en una internación que ya lleva varios días y un cuadro clínico que aún no tiene un diagnóstico definitivo. La ex participante de Gran Hermano continúa bajo observación mientras los especialistas intentan determinar por qué su organismo destruye las plaquetas y no responde al tratamiento indicado.

Lejos de transmitir tranquilidad, la modelo confirmó que atraviesa un momento complejo . "Sigo en un momento bastante difícil", expresó en diálogo con Ciudad Magazine. Además, explicó que la evolución esperada todavía no llegó: " Mis plaquetas todavía no logran estabilizarse . Los médicos siguen haciendo estudios para encontrar la causa y definir cuál va a ser el tratamiento".

La incertidumbre también se refleja en los próximos pasos que evalúa el equipo médico. Según contó, "Incluso se está evaluando la posibilidad de hacer un estudio de médula ósea si es necesario", una alternativa que permitiría profundizar la investigación sobre el origen de su enfermedad.

La preocupación por el bajo nivel de plaquetas

A través de sus redes sociales, Denisse compartió los valores que registraron los últimos análisis y explicó por qué continúa internada. "Ayer estaba en 5.000 plaquetas. Una persona sana suele tener entre 150.000 y 450.000, así que sigo muy por debajo de lo normal", detalló. Esa situación impide que reciba el alta médica por el momento. "Para poder pensar en volver a mi casa tienen que subir y, sobre todo, mantenerse estables. Hoy los médicos están enfocados en encontrar la causa de la enfermedad y lograr que mi cuerpo deje de destruir las plaquetas", sostuvo.

"No les voy a mentir, hay momentos en los que no tengo ganas de nada. Pero hoy me obligué a levantarme": Denisse González aseguró que "salir un rato de la cama" no cambia "el diagnóstico", pero sí "un poco cómo se siente el día" en su internación. https://t.co/9TNS9oR8el pic.twitter.com/n3AfiHaMYO — MDZ Online (@mdzol) August 5, 2026

En medio de la angustia, la modelo también recordó una decisión que, según siente, pudo haber sido determinante. Explicó que adelantó el control médico porque tuvo una fuerte intuición: "Sentía como que un angelito me decía que fuera antes. Ese lunes me desvelé y pensé: 'Aprovecho y voy hoy'". Con el diario del lunes, considera que ese impulso fue clave: "Si hubiera esperado, con lo rápido que bajaron mis plaquetas, probablemente habría llegado en una situación muchísimo más complicada”.

EL VIDEO MÁS ÍNTIMO Denisse González, ex participante de Gran Hermano, compartió un emotivo video desde la clínica y mostró cómo atraviesa su internación. pic.twitter.com/pOUtMPwRmb — Paparazzi (@PaparazziRevis) August 2, 2026

Un día a la vez, mientras espera una mejoría

Las últimas horas tampoco trajeron las noticias que esperaba. En una nueva actualización, Denisse reveló que los valores volvieron a descender: "Hoy las plaquetas bajaron a 6.000. Ayer estaban en 8.000. No es la noticia que esperábamos, pero seguimos peleándola", detalló.

Sin poder establecer plazos para su recuperación, Denisse González eligió enfocarse en el presente y en la evolución de su cuerpo. "Hoy no puedo decir cuándo voy a volver a mi vida normal porque depende completamente de cómo responda mi cuerpo. Estoy tratando de vivir un día a la vez y enfocarme en recuperarme", concluyó, mientras permanece internada a la espera de que los estudios permitan identificar la causa de su cuadro y definir el tratamiento más adecuado.