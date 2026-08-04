Angie Balbiani contó la verdad de por qué no la invitaron al casamiento de Jorge Rial y Romina Pereiro.

Hace unos días, el mundo del espectáculo y los chimentos argentino puso atención en una nueva edición del viejo enfrentamiento entre los ex miembros de Intrusos y Jorge Rial . Entre denuncias de chats paralelos, filtración de datos y enojos varios, Angie Balbiani aprovechó para revelar una intimidad.

"Yo estaba en el panel, Jorge se casó con Romina Pereiro e invitó a todo el panel menos a mi. Se dijeron muchas cosas en ese momento, pero sé que había un tema de celos", reconoció.

Angie Balbiani reconoce que si bien ella era nueva en el panel y podría haber sido la excusa perfecta para dejarla afuera del gran evento, su compañero Guido Záffora llevaba el mismo tiempo que ella y sí fue invitado. "Fueron todos menos yo y al otro día, en el programa, se habló de eso", sumó.

Lo que pocos sabían era que ella tuvo oportunidad de hablar del tema con Jorge Rial. "Me pidió perdón, obviamente, porque fue muy incómodo, pero no me dio explicaciones". Luego sumó: "Romina hoy dice que no se acuerda, que yo tengo que soltar... pero no puedo soltar algo que nunca agarré. No lo digo por resentimiento sino porque me educaron de una forma y con ciertos valores y para mí, es importante que se sepa que no tuve nada que ver".

Su trabajo en Intrusos después de ese episodio, se tornó muy complejo y con el correr del tiempo, la desvincularon: "Estaba contenta porque era una gran oportunidad pero tenía este inconveniente. Es horrible que te acusen de estar con tu jefe, recién casado... horrible".

Angie Balbiani contó por qué odia a la China Suárez

La actriz Angie Balbiani blanquéo en Puro Show la razón por la que no tiene buena onda con la China Suárez, su colega y ex compañera de trabajo. Todo se dio en medio de un debate acerca del escándalo de Wanda Nara con Mauro Icardi por sus hijas. “Ustedes saben cuál es mi vínculo con la China, lo digo porque me paro acá y la gente sabe que yo no tengo la mejor de las ondas con ella...”, dijo la panelista y Matías Vázquez le preguntó: “¿Por Pampita?”. Recordemos que la actriz es amiga de la top model.

“Sí, exactamente”, respondió y Fernanda Iglesias interrumpió: “Pero si la propia Pampita tiene buena relación con la China”. “Sí, pero en su momento la realidad es que no fue una situación fácil y yo me pongo siempre del lado de mis amigas”, contestó. “Digo esto porque parece que me paro acá y estoy defendiendo a Icardi... yo no hablo con él, no lo conozco, nunca lo vi en mi vida, yo hablo con información que tengo de la Justicia”, aclaró al final.

Tras dejar en claro que no tiene la mejor de las ondas con la China Suárez por su amiga Pampita, Angie Balbiani fue filosísima con Wanda Nara al bancar a Mauro Icardi en la revinculación de las menores. “Él es el padre, las crio toda su vida, crio a los otros tres chicos y no los ve. Él no puede ver a sus hijas porque Wanda no lo permite”, dijo sin filtros la panelista de Puro Show.