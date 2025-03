Angie Balbiani reveló un picante detalle de Jorge Rial luego que se negara a hablar en un movil

La encargada de ponerle picante a la situación fue Angie Balbiani, quien no dudó en expresar su sorpresa por la actitud de su excompañero en Intrusos. “Me llama la atención que él no haya querido contestar”, afirmó la periodista, y luego profundizó en su análisis: "Básicamente porque es un hombre que ahora se dedica mucho a los temas políticos, que son muchísimo más pesados. Entiendo que Morena es como una kryptonita para él. Pero me sorprende que no pueda hablar en un medio de espectáculos, siendo él quien siempre trabajó en este tipo de cosas y tiene mucha cintura".

Jorge Rial 1.jpg Jorge Rial

Sorpresa por la decisión de Jorge Rial

El comentario no pasó desapercibido, ya que en el programa interpretaron la actitud de Rial como una forma de evitar ciertos temas, en especial los relacionados con su hija Morena, con quien mantiene una relación distante y conflictiva. En este contexto, Pampito aportó su propio análisis sobre la negativa del periodista a dar la nota: "Igual cuando no dio la nota se disculpó y fue amable con el cronista, le explicó que no era con él, pero que con nosotros no quería hablar. Si bien no dio explicaciones, supongo que estará enojado con Fernanda Iglesias, que lo destrozás cada vez que hablás… ¡Perdóname que te tiro el fardo! Y no es un reproche, te re contra mil bancamos".