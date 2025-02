Jorge Rial habló tras la excarcelación de Morena y contó que siente: "No se me va a ir"

La joven acusada de robo fue liberada y se reencontró con su familia, aunque su padre dijo no sentir aliviado aún

Morena Rial salió finalmente de la cárcel después de una semana de detención. Su libertad llegó en la noche del jueves, luego de una excarcelación extraordinaria que fue gestionada por su ex representante, Cristian Manzanelli.

Tras varios días de angustia y especulaciones, lo primero que hizo Morena al ser liberada fue reunirse con su hijo de 4 meses, Amadeo, con quien había estado separada durante toda su estadía en la Comisaría de San Isidro. Y el responsable de entregarle a su hijo fue el propio abuelo de Amadeo, Jorge Rial.

Visiblemente cansado y afectado por los últimos días de incertidumbre, Jorge Rial habló brevemente con la prensa. Cuando le preguntaron sobre si había aceptado las disculpas de Morena Rial, su respuesta fue sincera y conmovedora: “Es mi hija. ¿Cómo no voy a perdonarla?”.

Sin embargo, continuó: “No quita que no se me va a ir la vergüenza ni lo mal que la pasé en estos días. Igual, Morena no necesita mi perdón, en todo caso tiene que buscar el perdón de las personas a las que dañó haciendo lo que hizo”.

De esta manera, a pesar de las dificultades que atraviesa su familia, Jorge Rial se mostró decidido a apoyar a su hija, aunque dejó en claro que el camino hacia la sanación y la reparación de los daños causados está lejos de ser fácil. La situación continúa siendo delicada, pero la prioridad para todos parece ser el bienestar de Morena Rial y de su hijo, que por fin puede abrazar a su madre.

El mensaje de Morena Rial luego de su liberación

En este sentido, con la alegría intacta por haber visto a Amadeo, el viernes por la mañana, Morena Rial compartió a través de sus historias de Instagram una emotiva fotografía con su pequeño. En la imagen, la mediática expresó lo mucho que había deseado volver a abrazarlo.

“Acá siempre por vos, pepón. Mamá te ama para siempre”, escribió la hija de Jorge Rial, demostrando que el dolor más grande durante su tiempo en prisión fue no poder estar junto a su bebé. “Te amo, te extrañé mucho”, añadió con un toque de ternura y nostalgia.