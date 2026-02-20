La llamativa decisión de Marcelo Weigandt a 340 días de su separación de Ángela Leiva

El futbolista de Boca se convirtió en tendencia en las últimas horas a casi un año de su ruptura de la cantante.

Marcelo Weigandt , lateral derecho de Boca con reciente pasado en el Inter Miami de Lionel Messi, fue tendencia durante las últimas horas en las redes sociales, luego de que compartiera una imagen que generó un gran debate cuándo se cumplen 340 días desde su ruptura con la cantante y actriz Ángela Leiva .

Weigandt, que volvió en este semestre a Boca luego de su préstamo en el Inter Miami de Estados Unidos, publicó una selfie donde se ve un detalle peculiar en sus labios. Esto generó, de manera sorpresiva, que varios usuarios comenzaran un debate acerca de si se había puesto bótox o si se trataba de otro tratamiento.

Esta situación también trajo consigo una gran polémica, ya que este viernes a las 20 Boca recibirá a Racing en un partido clave, por la sexta fecha del Torneo Apertura. El lateral derecho, que protagonizó un intenso noviazgo de cuatro meses con Ángela Leiva entre finales de 2024 y principios de 2025, podría volver a ser titular en Boca luego de dos años.

image

Weigandt, de 26 años, jugó a nivel profesional en Boca, Gimnasia y Esgrima La Plata e Inter Miami. A lo largo de su carrera, conquistó siete títulos, cuatro de ellos con el Xeneize (Superliga 2020, Copa de la Liga 2020 y 2022, y Liga Profesional 2022) y los otros tres con las Garzas (Supporter's Shield 2024, Conferencia Este 2025 y MLS 2025).

La verdad: por qué se pelearon Ángela Leiva y el Chelo Weigandt

La separación de la cantante Ángela Leiva y el futbolista Chelo Weigandt es un hecho. En los últimos días trascendió la versión de que estarían distanciados, que la relación ya no va para más y que todo está muy lejos de aquellos días en los cuales se mostraban súper enamorados en las redes. Estaba claro que algo pasó, hasta que finalmente este lunes llegaron las confirmaciones.

El primer indicio de la ruptura se dio cuando Ángela y el Chelo dejaron de subir fotos juntos a sus redes sociales. Esto teniendo en cuenta que se venían mostrando y mucho en las distintas plataformas. Ahora bien, el dato fuerte fue cuando el futbolista decidió eliminar todas las fotos que tenía con la cantante en su feed de Instagram. Los rumores empezaron a confirmarse de a poco.

image

Sin embargo, quien dio detalles fue Ángel de Brito en su programa de Bondi Live. “Están separados. ¿Motivos? La distancia por la profesión de él. Ella viaja todo el tiempo, él tiene sus compromisos futbolísticos… era linda la pareja”, comenzó explicando. Cabe destacar que de hecho habían trascendido rumores de boda entre ellos.

“En LAM les habíamos hecho una nota hace poco donde le preguntamos por el supuesto casamiento, el rumor y bla bla bla… ella se rió. Estaba todo bien, pero en los últimos días… para mí, esto no es información sino simple deducción, algo pasó y se pudrió todo. Porque él sacó todas las fotos. No sabría el motivo realmente, pero algo pasó”, sugirió Ángel.

“Le escribí y me dijo: ‘Estoy separada y la estoy pasando mal’”, agregó Ángel de Brito sobre la charla que tuvo con Ángela Leiva confirmando la ruptura. Sin embargo, a pesar de investigar más respecto a los motivos, ella fue muy cuidadosa y escueta, advirtiendo que se siente pésima con la separación: “Me dijo que no quiso responderle a nadie por ahora, que no puede hablar del tema aún porque está muy triste”.

image

Quien también agregó un poco más de luz alrededor fue Facundo Ventura, quien a través de sus historias de Instagram reveló los comentarios que le llegaron desde el lado del jugador del Inter Miami. “Me lo acaban de confirmar desde Miami”, contó el hijo de Luis, explicando además desde cuándo Leiva se encuentra separada del Chelo Weingandt.

“Hace una semana que no están juntos. Me cuentan que él cortó la relación por teléfono. El jueves viaja a Buenos Aires y seguramente se junten para ver si es definitivo o solo una crisis pasajera”, detalló el periodista. Ahora bien, según explicaron, habría una pequeña luz de que esta ruptura no sea definitiva y solo temporal.