Natalia Oreiro sorprendió al revelar cuántos inodoros tiene en su casa.

La actriz fue invitada a Otro Día Perdido dónde, en una llamativa charla, reveló un dato más que curioso.

Natalia Oreiro visitó a Mario Pergolini en su programa, Otro Día Perdido , y lo sorprendió al revelar uno de sus gustos más particulares: la búsqueda de inodoros antiguos para conservar la estética original de las casas de época en las que le gusta vivir.

La llamativa charla comenzó cuando el conductor quiso saber si era cierto que la actriz coleccionaba ese tipo de objetos. Entre risas, la actriz negó ser una coleccionista, pero admitió que los inodoros suelen ser lo que más curiosidad despierta de su pasión por la arquitectura antigua. “No los colecciono. Me gusta mucho la arquitectura de época en general, pero siempre llama la atención el tema de los inodoros”, explicó la artista.

Luego diferenció su preferencia de los sanitarios tecnológicos y aseguró que a ella le interesan especialmente “los diseños antiguos, los labrados, pintados a mano”. La charla tomó un tono todavía más divertido cuando Pergolini le preguntó cuántos tenía realmente. Primero, Natalia evitó dar una cifra concreta, pero cuando el conductor arriesgó si eran siete, ella respondió: “Más... Pero no los uso, no es que use uno un día por semana”.

Embed - ¿FANÁTICA DE LOS INODOROS? PERGOLINI ARRINCONÓ A NATALIA OREIRO Y ELLA NO QUISO CONTAR TODO

La actriz contó que su interés nació hace más de veinte años y está vinculado con su fascinación por las propiedades antiguas. Según relató, busca que los elementos de esas casas mantengan su espíritu original, desde los pisos y las mayólicas hasta los sanitarios que adquiere cuando aparece alguna pieza especial.

Presentaron el trailer de la nueva película protagonizada por Natalia Oreiro y Adrián Suar

"Yo, Narciso", es la nueva película protagonizada por Adrián Suar y Natalia Oreiro. En las últimas horas se presentó el trailer oficial de este film dirigido por el actor y que llegará a los cines en agosto de este año. Este primer adelanto marca el regreso de una dupla que conquistó al público hace más de una década y que ahora se une por primera vez en la pantalla grande.

Después del éxito de 30 noches con mi ex y Mazel Tov, la nueva película de Suar propone una mirada irónica y entrañable sobre el narcisismo moderno, ese reflejo que atraviesa las relaciones, las redes y la forma en que nos mostramos y nos amamos. Con humor y lucidez, la historia expone el desafío de vincularse en una era donde todos buscamos ser vistos, admirados y validados, invitando al espectador tanto a reír como a reflexionar.

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Rocío Flores (Natalia Oreiro), profesora universitaria de sociología, escribe un libro sobre el narcisismo moderno. Para entender mejor a su “sujeto”, decide estudiarlo desde adentro y elige como caso a Máximo Rey (Adrián Suar), un carismático cirujano plástico. Bajo una falsa identidad, Rocío se hará pasar por una paciente interesada en un retoque estético, y de esta manera busca observar y analizar a Máximo sin ser descubierta.

Pero las consultas pronto se convierten en citas donde él despliega todo su encanto. Rocío, decidida a mantener el vínculo sin caer en su juego, inventa excusas cada vez más absurdas para mantenerlo a raya. Cuando Máximo descubre que se ha enamorado de ella, “el experimento” se descontrola. Yo, narciso, es una comedia de enredos. La película satiriza la obsesión por la imagen, el ego masculino y los límites del deseo. Además de Adrián Suar y Natalia Oreiro, el elenco lo completan: Julieta Zylberberg, Sofía Morandi, Mariano Saborido, Andy Chango, Eleonora Wexler y Camila Peralta, con la participación especial de Moria Casán.