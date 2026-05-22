Preocupación por la salud de Christian Petersen: el primer parte médico.

Este jueves por la noche se registró un nuevo ingreso hospitalario para Christian Petersen , lo que generó preocupación tanto para sus seres queridos como en el ámbito gastronómico argentino. El reconocido chef fue trasladado por su esposa al Hospital Alemán de Buenos Aires, donde fue recibido en la guardia y estabilizado por el equipo médico de turno.

Hans, uno de los hijos del chef, contó a Infobae la información de la familia. “No hay cuadro de estrés”, aseguró el joven, ante la ola de rumores sobre el estado de su padre. Posteriormente, el Alemán difundió el primer parte médico oficial, firmado por el director médico Dr. Norberto Mezzadri, indicó: “El paciente C.P. se encuentra internado en una unidad de cuidados especializados, bajo seguimiento interdisciplinario permanente. Al momento del presente comunicado, el paciente se encuentra clínicamente estable, recibiendo tratamiento integral acorde a su cuadro de salud, con adecuada respuesta a las intervenciones iniciales”.

El documento detalla que Petersen permanecerá bajo observación, con posibles ajustes terapéuticos según lo determine el equipo tratante y de acuerdo con los protocolos vigentes. El parte enfatiza la voluntad de la institución de preservar el secreto médico y el respeto por la intimidad del paciente y su familia.

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El episodio más cercano que antecede a esta internación se remonta a diciembre pasado, cuando Petersen permaneció internado 26 días en terapia intensiva luego de descompensarse durante una expedición en el volcán Lanín, en la Patagonia. Tras ese evento, fue atendido inicialmente en el Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes y, desde el 26 de diciembre, continuó su recuperación en el Hospital Alemán de Buenos Aires.

Los problemas de salud de Christian Petersen

El 6 de enero, Christian Petersen había recibido el alta médica, tras casi un mes de hospitalización. Desde entonces, retomó sus actividades habituales, lo que acentuó el impacto de la reciente noticia de su nueva internación entre su entorno profesional y sus seguidores. Al volver a la cocina, Petersen había hablado de sus sentimientos tras atravesar aquella situación: "Quería agradecerles que estén acá. Como todos saben, vengo de pasar un accidente, y la verdad que volver a cocinar y volver a compartir con ustedes es muy lindo“.

Previamente, en diálogo con Alfredo Leuco en Le doy mi palabra (Radio Mitre), Petersen había dado detalles del momento en que sufrió aquella descompensación: “No me acuerdo mucho de lo que me pasó, digamos, después de bajar el volcán. Me acuerdo un poco de cuando me desperté en el Hospital Alemán. Pero ya habían pasado treinta días”, recapituló en ese entonces.

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El chef repasó el contexto previo a la emergencia: “En realidad, había tenido un año muy difícil. Quizás los hábitos me jugaron en contra. Soy una persona que entrena dos o tres horas por día. Estaba aburrido y dije ‘voy a subir un volcán, voy a hacer trekking para divertirme, una exigencia deportiva’. Estaba entrenando para eso, pero la verdad que, con el diario del lunes, había tenido un año dificilísimo. Se había muerto un socio mío un mes antes, joven, cuarenta años, que además fue durísimo porque durante un año estuvo enfermo y yo lo acompañé mucho en esto de meditar, de saber que es un día a la vez”.

Pasaron los meses y cuando parecía que había quedado en el pasado, la noticia del nuevo ingreso de Christian Petersen al Hospital Alemán generó inquietud tanto entre sus colegas del universo gastronómico como en sus allegados más directos. La preocupación se vio amplificada por la proximidad temporal con el episodio previo en la Patagonia y por la relevancia pública del chef, que en los últimos meses había vuelto a la actividad tras un extenso proceso de recuperación.