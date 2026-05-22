Florencia Bertotti cierra su tour “Otra vuelta” en Neuquén: cuándo, dónde y cómo conseguir entradas

La cantante y actriz estará en Neuquén en el cierre de su gira que trae a la ciudad clásicos como “Floreces amarillas” y “Mi vestido azul”.

Florencia Bertotti confirmó que estará en la ciudad de Neuquén con el show “Otra vuelta Tour”. El anuncio llegó a través de las redes sociales donde la actriz y cantante anticipó que se tratará del último show de su gira que la llevó por Buenos Aires, Rosario, Mendoza y Córdoba.

Con clásicos como “Flores Amarillas” y “Mi vestido azul”, Bertotti compartirá una noche de recuerdos con sus fanáticos que esperan ansiosos la presentación. “La felicidad Neuquén”, escribió la cantante sobre la imagen que confirma la fecha y lugar de su show.

La actriz que protagonizó en 2004 Floricienta estará en el Estadio Ruca Che el próximo 14 de noviembre . Las entradas estarán a la venta a partir de este viernes 22 de mayo a las 16 por entradauno.com o en Casino Magic de Neuquén.

Embed - Mi Vestido Azul (Remix) (Live from Buenos Aires) - Flor Bertotti

La gira propone un recorrido por los momentos más destacados de su carrera, con un repertorio que incluye las canciones de Floricienta, la exitosa ficción que la catapultó a la fama, junto con otros temas de sus producciones juveniles más recordadas.

Este nuevo tour llega después de una serie de presentaciones multitudinarias, entre ellas doce funciones agotadas en el Movistar Arena de Buenos Aires, además de una gira internacional que la llevó por distintos países de América Latina.

Con este regreso, Bertotti apuesta a renovar el vínculo con su público y a revivir la nostalgia de toda una generación que creció con sus canciones y personajes, de una tira que marco corazones de varias generaciones.