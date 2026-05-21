Llanto y reconciliación entre Moria Casán y Georgina Barbarossa tras 26 años peleadas

Las conductoras mantuvieron una charla en un duplex entre La mañana con Moria (El Trece) y A la Barbarossa (Telefe). El emotivo cruce.

Moria Casán y Georgina Barbarossa hicieron las pases luego de 26 años de distanciamiento por una referencia desafortunada de la One cuando la conductora que actualmente trabaja en Telefe atravesaba un duro momento acompañando a su pareja que luchaba contra una dura enfermedad en el años 2000. Luego del primer abrazo que se dieron en el Martín Fierro , esta vez se conectaron en duplex con los canales El Trece y el canal de las pelotitas.

Tanto la emoción como la felicidad de volver a reconstruir el vínculo fueron protagonista en una mañana sorpresiva. Ambas conductoras dejaron de lado los rencores y enojos, y comenzaron una historia nueva. “Con vos que hace tiempo que no te veía, lo que sentí fue abrazarte y sentir lo que te dije. Fue absolutamente genuino, sin postura, con el programa más a la vista y más expuesto. No buscaba repercusión. Me salió realmente abrazarte porque cuando te vi y abracé, nunca te dejé de querer”, dijo Moria sobre el encuentro en los premios.

Mientras las lágrimas empezaron a correr por el rostro de Georgina y el panel aplaudía, Moria bromeó: “Ahora van a decir estas dos viejas ch.. que lloran ”.

Moria Georgina duplex TV

“Me da mucha felicidad este reencuentro. No puedo creer que estemos atravesadas por la pantalla”, sumó la conductora del ciclo La mañana con Moria (eltrece) en diálogo con la líder del ciclo A la Barbarossa (Telefe).

Por otra parte celebraron la acción debido a que no se hablaban desde el 2000, incluso con algunos esquives durante ese período que terminó este jueves. “Te agradezco muchísimo de este dúplex y que haya salido de tu parte. Me parece un acto de amorosidad mas allá de que me puedas perdonar o no”, dijo la One.

“Para mí fue muy lindo encontrarnos. En una época estaba muy enojada y no te saludaba”, dijo Georgina sobre el cruce en los MF, mientras que Moria sumó: “Era una pared. Era como una columna egipcia”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/eltreceoficial/status/2057476237031838133&partner=&hide_thread=false “Me encanta recuperar esta amistad”. La emotiva despedida entre Moria Casán y Georgina Barbarossa en el histórico dúplex que realizaron ambos programas.



Mirá #LaMañaConMoria en eltrece #MoriaYGeorginaJuntas pic.twitter.com/RDlpjIRQ1p — eltrece (@eltreceoficial) May 21, 2026

“No pasó el tiempo para nosotras”, aportó Barbarossa, a lo que Casán sostuvo: “Así es. Pasaron 26 años y por primera vez hablamos”. “Me conmoviste tanto con lo que me dijiste que te dije que me ibas a hacer llorar. Me quedé muy conmovida”, dijo la conductora desde Telefe.

“Somos mujeres del espectáculo, las tres con grandes trayectorias. Todas hicimos nuestro camino y a veces es momento de dejar las diferencias de lado”, había dicho al aire Moria en el aire de La mañana con Moria, tras la reconciliación.